台股蛇年開工日下殺！一度重跌千點破2萬3千點 台積電重摔70元

台股3日蛇年開紅盤消化長假期間的市場訊息，開盤下挫728.7點，開盤指數22,796.71點，早盤一度跌逾千點，最低來到22,502.20點。台積電（2330）開盤價1,065元，下跌70元、跌幅6.71%。

群益投顧表示， 台股1月22日封關休市至今日開紅盤，爆發兩大震撼彈：DeepSeek宣布以低成本開發出效能超越OPEN AI的大型AI模型，以及川普宣布對加拿大、墨西哥與中國大陸等課徵關稅，導致美股震盪走弱。受到相關事件影響，預期台股近日將呈現弱勢震盪格局。主流類股觀察美國概念股、機器人概念股、高殖利率概念股、防禦型類股。

台灣經濟基本面佳，台股指數各期均線持續向上維持多頭格局，技術面偏多，因此，雖然短線恐將受國際政經局勢影響而走弱，但中長線仍偏多。在長線保護短線策略下，投資人可鎖定營運良好績優股，擇優謹慎保守操作，待股價拉回且完成築底後，分批逢低進場布局。

操作題材可留意：AI機器人持續看旺。輝達執行長黃仁勳說過：「AI本質就是機器人」，隨著AI軟體開發快速前進，加上軸承等關鍵零組件日益精密，無論是工業用機器人或是人形機器人，正逐漸進入人們生活中。AI機器人題材將持續發酵，台廠相關供應鏈股價值得期待。

上周五（1月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,544.66點，下跌337.44點、跌幅0.75%；S&P500指數下跌0.5%；那斯達克指數下跌0.28%；費半指數下跌0.29%。台積電ADR上漲0.56%%，較台北交易溢價20.5%。

台股龍年封關期間，道瓊指數上漲518.85點，漲幅1.18%；S&P指數跌0.14%；那斯達克指數跌0.65%；費半指數跌6.74%。AI及HBM概念股最弱勢，Nvidia、美光及海力士股價均下跌逾10%。手機概念股表現最強勢，高通及Apple股價逆勢上漲；NAND controller供應商慧榮亦上漲。美國主要指標股1月21至2月2日表現：輝達跌14.7%；Intel跌10.9%；Broadcom跌8.8%；AMD跌5.2%；微軟跌3%；ARM漲2.8%；Alphabet漲3%。 台灣ADR的日月光投控（3711）跌7.4%；聯電（2303）跌4.1%。

統一投顧表示，富台指從1月22日到2月2日期間跌幅2.33%，換算加權指數約跌548點至23,000附近。台積電ADR自1月22日到2月2日跌幅4.29%，換算加權指數約跌400點至23,125附近。看好類股為：AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。