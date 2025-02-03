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AI與關稅衝擊 台股開紅盤面臨23000點保衛戰

中央社／ 台北3日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普下令4日起將對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅。本土投顧法人指出，春節休市期間中國AI公司DeepSeek逆襲，造成美股費半指數下跌，加上川普調高關稅，預估今天台股新春開紅盤將一次性反應，使大盤震盪加劇，面臨23000點保衛戰。

台股龍年封關開高走高，1月22日終場加權指數上漲225.4點，收23525.41點，成交值新台幣3462.97億元；金龍年指數上漲5429.34點，漲幅達30%，創下歷史新高的農曆年漲點，指數不僅創農曆封關日收盤新高，也是首度農曆封關站上2萬點關卡。

川普（Donald Trump）下令自4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅；台灣有多家廠商在墨西哥設廠，其中以「電子6哥」為代表，包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達。

經濟部2日表示，近年在供應鏈重組趨勢下，台廠赴墨投資家數已超過300家，以電子製造服務（EMS）、機械和汽車零組件為主，將持續關注美方政策後續發展，並協助台廠視情況進行產線調度與投資布局。

美股1月31日由紅翻黑，道瓊工業指數終場下跌337.47點，或0.75%，收在44544.66點；標準普爾500指數下跌30.64點，或0.50%，收在6040.53點；以科技股為主的那斯達克指數下跌54.31點，或0.28%，收在19627.44點；費城半導體指數下跌14.679點，或0.29%，收在5015.852點。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）近期推出標榜低成本的模型，引發外界對打造人工智慧（AI）模型是否還需投入大規模資金的討論。臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）1月29日在財報電話會議上表示，目前判斷DeepSeek模型對Meta和科技業帶來的影響為時過早，Meta也不會放緩AI支出。

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