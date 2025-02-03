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上班第一天若下跌幾百點要撿便宜嗎？老牛：川普2.0時代建議用價值投資

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

新春盤，要撿便宜嗎？

大家早安，今天會出現紅色小尾巴嗎？

在新春台股休市期間，出現了不少利空因素來攪局，就像一場突如其來的暴風雨，讓人措手不及。

DeepSeek橫空出世

川普對加墨課徵25%關稅

台積電ADR下跌

在上班的第一天開盤先出現幾百點的下跌，來打擊大家的投資信心。

雖然說在這兩年間已經看過不少震盪，但老牛說過在川老大2.0的時代，投資人要更習慣這樣的股市節奏。所以面對這些「風雨」，老牛還是建議用價值投資的方式來思考。寒冬過後必有春暖花開。所以當市場出現下跌時，與其驚慌失措，倒不如保持冷靜，仔細評估老牛所介紹過的好公司；這些具備長期競爭力的公司，是可以帶來長期穩定的回報的。

所以老牛除了會關注老牛私藏股的拉回幅度，也會看能否拉出一個紅色小尾巴，也就是技術分析中被稱為「下影線」。簡單來說，就是股價在盤中往下走，但後續收盤時向上回升，形成一條長長的下影線。如果出現有出現這樣的走勢，才能有助於增強市場信心，為後續走勢提供支撐力道。

祝福夥伴們在新的一年，都能撿到心目中便宜的好股票，也可以看看老牛之前的解析內容，應該會更有幫助哦！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

DeepSeek 台積電 台股 川普

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