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封關期間塑化報價漲跌互見 市場對塑化股看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
法人機構表示，由於處於農曆春節期間的需求淡季，封關期間塑化產品報價欲漲不易，年後觀察下游是否出現庫存回補需求，倘若整體需求未見明顯改善，則相關產品報價將仍處於弱勢整理，對塑化股評價維持中立。聯合報系資料照
法人機構表示，由於處於農曆春節期間的需求淡季，封關期間塑化產品報價欲漲不易，年後觀察下游是否出現庫存回補需求，倘若整體需求未見明顯改善，則相關產品報價將仍處於弱勢整理，對塑化股評價維持中立。聯合報系資料照

封關期間塑化產品報價漲跌互見，波動幅度有限；法人機構表示，由於處於農曆春節期間的需求淡季，封關期間塑化產品報價欲漲不易，年後觀察下游是否出現庫存回補需求，倘若整體需求未見明顯改善，則相關產品報價將仍處於弱勢整理，對塑化股評價維持中立。市場法人指出，塑化產品報價方面，封關期間塑化產品報價漲跌互見，波動幅度有限。

上游原料方面，近兩周乙烯、丙烯、苯價持平，PX小漲0.9%，丁二烯因短期市場供給較為吃緊，上漲3.5%；中下游產品漲跌互見，幅度皆有限，僅PTA跌幅相對較大，近兩周下跌4.1%，主因下游需求放緩所致。

現貨利差方面，近兩周輕油價格下跌，對於上游原料而言，現貨負利差有些許舒緩、然改善程度不大；中下游產品方面，多數產品原就處於負利差水準，由於封關期間原料價格變動不大，因此，相關下游產品現貨利差變化有限，僅ABS因原料丁二烯漲幅較大，導致現貨利差由正轉負。

法人機構指出，由於處於農曆春節期間的需求淡季，封關期間塑化產品報價欲漲不易，年後觀察下游是否出現庫存回補需求，倘若整體需求未見明顯改善，則相關產品報價將仍處於弱勢整理。

展望後市，中國於十四五期間乙烯新增產能約2,900萬噸，預計十五五期間仍有將近2,600萬噸的市場產能待建，市場供給壓力未減、加上下游需求復甦不顯著，塑化產業需較長時間以去化市場過剩產能，景氣恐呈現L型復甦，獲利波動將主要來自於存貨價值的變化，因此，對塑化股看法維持中立。

乙烯 塑化股 春節

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