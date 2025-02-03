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2025年GDP坐三望四 台股續攻有本錢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
依目前各權威機構預測，今年台灣經濟年增率坐三望四，若國際無發生經濟重大變數，致使基本面揚升趨勢被扭轉，指數跌落半年線附近即可分批進場。聯合報系資料照
依目前各權威機構預測，今年台灣經濟年增率坐三望四，若國際無發生經濟重大變數，致使基本面揚升趨勢被扭轉，指數跌落半年線附近即可分批進場。聯合報系資料照

2025年台股開局就遇逆風，短暫攻高站上所有均線後，在外資大舉調節下，隨即潰敗，接連跌破月線及季線位置，並回壓至23,000點以下整理，盤勢似乎不妙。第一金投信表示，統計自2014年以來，在六次GDP增幅超過3％以上年度，即便外資平均賣超1,016.5億，台股年均漲幅仍高達20％，上漲機率100％。依目前各權威機構預測，今年台灣經濟年增率坐三望四，若國際無發生經濟重大變數，致使基本面揚升趨勢被扭轉，指數跌落半年線附近即可分批進場。

第一金投信指出，即使去年基期墊高不少，對於今年台灣GDP成長展望，國內各主要機構之預測依舊樂觀，介於3.13%～3.26％。依據CMoney統計數據，最近六次只要經濟年增率超過3％，多頭是戰無不勝、攻無不克，年漲幅最少8.08％，最高28.47％，其中在2019～2021年期間，GDP成長率連續三年高於3%，過程中雖面臨外資反手大賣5910億元，依舊抵擋不住多頭攻勢，加權指數從9,727點一路震盪走揚至18,218點，且三年度漲幅皆超過20％，累積漲幅達87.3％。

觀察今年盤勢變化，受制於地緣政治風險升高與川普驚人言論，去年外資在台股提款6043億元，自川普當選以來，大盤就一直陷在23,000上下1000點整理，遲遲無法突破前波高點。第一金投信認為，當川普就任後，不確定因素將逐漸明朗化，若上市公司營收與獲利維持逐季成長態勢，只要外資賣超舒緩，大戶與散戶再度集結，今年指數仍有續創新高的機會。

從技術指標分析，每當指數跌破半年線後，最慢八個交易日收復，再下跌空間約3-5％，故建議投資人可依此分批加碼。看好題材不脫離AI人工智慧衍生的各項商機，包括半導體先進製程/封裝、IC設計/測試介面、AI新世代規格受惠股、AI雲端、散熱、光通訊、AI手機/PC等。

台灣GDP成長率與指數表現比較。(資料來源：CMoney、第一金投信整理)
台灣GDP成長率與指數表現比較。(資料來源：CMoney、第一金投信整理)

AI GDP 台股 外資

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