黃仁勳特地幫矽品站台！預告日月光投控（3711）是2025年下一個AI飆股？

前陣子黃仁勳參加輝達台灣子公司的尾牙，也特別跑到台中矽品潭子新廠參加開幕，為什麼需要這麼大費周章？

其實輝達已經跟矽品合作27年，而最新的潭子新廠就是為了台積電COWOS訂單，新廠主力就是為了GB200伺服器而來，這當然會讓日月光投控直接受惠。

如果你不知道原因，這可以從年報找歷史，在2018年以前，日月光與矽品是兩家分開獨立的封測公司，但在2018年以後正式結盟合併，並創立日月光投控，以當時的全球封測市佔率來說，來自高雄的日月光是龍頭，而矽品則是來自台中的第三，雖然表面上是合併，但實際上大家都很清楚，日月光吃下了矽品，日月光投控也從此開始維持全球龍頭地位至今，長達八年之久。

日月光投控的全球版圖部署

到底日月光佈局全球有多廣？直接看看目前兩家子公司的廠房就有答案。

從日月光半導體來看，國內除了高雄、中壢之外，海外顯然是重點，包含日本、韓國、馬來西亞、新加玻、菲律賓、美國、中國都有，換句話來說，台積電所到之處，他們都有卡位，另外馬拉西亞則屬於全球封測重鎮，日月光一樣不缺席，從最新公告來看，2024年取得墨西哥土地，接下來卡位墨西哥應該也不意外。

再看到矽品佈局，就比較集中在國內，包含台中、新竹、彰化及中國蘇州，黃仁勳站台的新廠就在台中，另外這幾年矽品也跟著台積電在國內擴張，也在2024年相繼公告買下雲林土地，接著到台中租賃中科二林園區，顯然不只是為了輝達伺服器而來，真正最大重點還是在配合台積電COWOS佈局。

從這樣的集團佈局來看，國內半導體主要是由矽品領軍擴張，至於海外則由日月光半導體負責，這幾乎已經確保日月光投控在全球封測的產業地位。

在台積電如此積極擴張之下，即便2024年還在復甦期，日月光投控怎麼可能還有時間休兵？從資本支出就能看出積極性，過去兩年的單季支出大概都介於2億多美金，但2024年第二季開始翻倍成長到4億多美金，而2024年第三季又多出一倍來到6億多美金，如果搭配兩家子公司的大幅度擴張，也不難猜想是為了誰，很簡單，集團就是要在台積電投產前擴廠完畢，所以完全等不了，雖然第四季資本支出及獲利要等到二月才會公布，不過這應該也沒什麼懸念，按照集團在第四季擴張速度來估算，資本支出上調到8億美金甚至逼近10億大關，我都不覺得意外，因為台積電全球大擴張已經陸續開始投產，日月光封測廠也不可能等台積電晶片量產後才蓋好，當然要在量產之前先把封測產線都準備好。

日月光投控現階段又是如何？

猶記得日月光2024年第三季法說會是在颱風假開的，當時公司提到第四季獲利大致與第三季持平相當，於是開盤後就馬上往下殺，市場韭菜根本也不會管三七二十一，只要聽到獲利無法大成長，一律就是砍股票，但這樣其實完全不懂日月光的營運模式，公司主力營收當然還是要看台積電，但如果上游都沒需求，你覺得日月光有可能笨到隨便亂擴張封測廠嗎？沒有晶片需求是不可能擴廠養一堆蚊子館的，所以2024年資本支出創新高，對於2025年的展望，已經有答案了。

日月光投控 (3711)每月營收

從營收表現來看，確實是普普通通，一點都沒有「AI概念股」的樣子，2024年營收繳出5,954億元、年增2.31%，但即便如此依舊創下歷史次高，僅次於2022年6,708億元的新高，年增不到雙位數，對比其他AI概念股動輒兩成、三成以上的成長，也怪不得市場無感，尤其看不懂未來展望的資本支出，甚至可能會看空。

從獲利組成來看，其實還是相當具有水準，半導體封測及電子代工服務的營收大概各半，半導體封測就是靠台積電為主力，至於電子代工服務則是來自輝達這種公司，當然也包含蘋果、高通、博通等企業，接下來我們以兩大區塊來觀察營運近況。

從半導體封測來看，可以看到主力產品應用有一半都是通訊相關，第二大則是車用及消費性電子貢獻三成，另外有兩成左右是來自電腦相關，直接把這個佔比複製貼在台積電上面，其實你就有底了，幾乎都是重疊的情況，所以日月光的半導體封測營收要好，就要等台積電晶片出貨才有生意，當然就會有延遲性。

另外是電子代工服務，這個就很多元了，只要是電子公司都有機會成為客戶，但相對於半導體毛利率就比較差，大概落在9%多，不比半導體產業動不動就以雙位數的百分比。從最新營收組成來看，消費性電子及通訊類各佔比約三成，另外工業用、車用、電腦則落在一成左右，其實客戶你都想得到，就是那些美國科技巨頭在下單，當然也包含輝達及AMD，但日月光客戶可不只有輝達而已，當然也包含他的競爭對手群，所以黃仁勳跑到台中站台也是很合理，這其實有一點卡位產能的宣示意義，在這些AI同業的軍備競賽中，需求只要越大，日月光投控就是越強的直接受惠者。

日月光投控(3711) 技術分析

最後不免俗還是來看看近期的股價發展，從近三個月股價來看，正好包含2024年10月31日當天，也就是第三季法說會公布財報，當時優於預期，但因為成長性不佳，外資馬上發表看空報告，於是股價也在颱風假之後的11月1日持續下跌，但有趣的事情就來了，當天開盤是145.5元跌破季線，結果收盤卻回到154元，呈現開低走高的情況，顯然有主力把賣壓都吃下來了。

接著再往後看，雖然營收持續低迷，但股價反而呈現整理格局，在法說會之後至今，僅在11月下旬出現一次跌破季線，而當時就是美股下殺所導致，換句話來說，市場主力看到日月光不強，但實際上還是口嫌體正直，對照後續的主力及外資買賣超，一樣都站在買方，於是在2025年站上175元大關，一舉突破2024年第四季的前高，現在又站回170元大關，你覺得市場在想什麼？如果真的覺得爛，這幾個月大盤也很震盪，甚至一堆股票殺翻天了，結果日月光不只穩穩站上季線，還慢慢緩漲，如果還是不知道市場在想什麼，可以看看我在2024年十月「半導體行情確定回溫？我花200萬買這兩檔受惠股！」想什麼，當時我花了一百萬買日月光投控，可是一股都還沒賣出呢！

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：黃仁勳特地幫矽品站台！預告日月光投控是2025年下一個AI飆股？