關稅戰、DeepSeek雙風暴 夾擊台股

在關稅戰與DeepSeek雙風暴夾擊下，今天台股蛇年開紅盤面臨近年最嚴峻的挑戰，財金部會進入備戰狀態，金管會緊盯這兩大事件對台股、產業面及供應鏈等三大影響，並要求證交所需密切關注股市變化並落實管理機制。

昨天一早金管會證期局長張振山等一級主管，已聽取證交所、櫃買中心彙整九天春節期間，國際股市變化、國際政經情勢狀況，並要求證交所密切關注股市變化。金管會主委彭金隆日前在新春記者會上說，今年影響資本市場的變數中包括美國總統川普新經濟政策，他認為今年全球經濟情勢將有很大波動，「不確定因素將成為常態」。

川普日前宣布對中國大陸、加拿大與墨西哥開徵額外關稅，並預告本月還將對半導體等進口商品課徵關稅，市場預料包括歐盟、台灣等都有可能被列入。

相較於財金部會積極應對關稅戰與DeepSeek雙風暴，府院與經濟部昨天都沒有最新回應。總統府發言人郭雅慧日前表示，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏；未來將持續關注美方政策，保持緊密聯繫與合作，共同面對全球各項挑戰，助益台美雙方產業與國家利益持續穩健發展，在既有基礎上繼續強化台美關係。

行政院長卓榮泰日前指出，經濟部與相關部會正嚴密注意，緊急討論是否對產業界進行更多合作、協助計畫。卓榮泰表示，台灣在世界產業鏈的地位不容忽視，會繼續保持優勢；對於台灣在產業鏈的角色，絕對會用盡各種方式與世界各國展開更多合作保持更好的領先地位，並全力推動未來的合作計畫。

在美國對墨西哥加徵關稅後，經濟部表示，將持續關注美方政策後續發展，去年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為電子製造服務（ＥＭＳ）相關，且多數仍以美國市場為出口標的，經濟部將協助我國業者，視情況進行產線調度與投資布局，例如透過本年度Select USA等活動籌組代表團，協助台商在布局美國市場時，能得到在地政府政策支持，創造台美供應鏈雙贏的商業模式。

對於台灣的晶片會不會成為下一個被川普盯上的目標？經濟部重申，台美是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。

經濟部說，在半導體製造產能上，能夠更接近美國客戶與市場的對美投資，也由川普首任任期即開始布局，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。