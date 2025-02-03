瑞銀看淡台股 給「減碼」評等…點將八檔潛力個股

瑞銀在最新出爐的「新興市場投資策略」報告中指出，台股受多項因素影響，預期上半年漲幅將趨緩，年底前可能進入盤整，因此給予「減碼」評等。

瑞銀這篇報告是外資圈金蛇年第一篇針對台股的策略分析報告。至於2025年台股大盤點位預測，瑞銀目標指數預估23,870點，樂觀情境上看25,330點，悲觀情境下探20,400點。台股龍年封關日（元月22日）收盤點位為23,525點。

即便看淡台股大盤後市，瑞銀仍點將台積電（2330）、致茂、廣達、旭隼、矽力*-KY、聯發科、日月光投控、儒鴻等八檔個股具有潛力。

瑞銀看2025年台股

就整體大盤來看，瑞銀認為，台股過去二年表現優於亞洲市場，主要反映庫存正常化及AI科技需求帶動。然而，由於相關利多均已反映在指數表現中，加上市場對於企業獲利增長的預期已高，且美國總統川普的關稅政策，將使投資人重新權衡相關風險。

瑞銀預期，台股今年成長動能主要仍由半導體與硬體帶動。不過，仔細觀察科技產業，由於過去的預期已經處於高峰，對於2025年、2026年獲利上修幅度有限，預期每股純益年成長率將於2025年第2季達到高峰，並於下半年減緩；而在非科技業部分，運輸和金融業將抵銷消費、電信和工業的增長，總盈利恐呈現下降。

針對整體市場，瑞銀指出，由於出口成長疲弱以及潛在的美中貿易緊張局勢，2025年GDP成長預估將放緩，年增3.2%，但相較於疫情前的2.8%仍有增長。其中對美國的AI相關出口，仍是台灣出口成長的最大動力。

瑞銀預期通膨將逐漸緩和，預計CPI將從去年的1.9%下降至今年的1.7%。鑑於經濟成長仍然強勁，預測央行短期內將維持政策利率不變，並評估房地產市場發展及家庭貸款呈現成長。

投資主題方面，瑞銀建議投資人仍要聚焦AI相關廠商，如台積電、致茂、廣達；高股息收益族群；優質成長股如旭隼；受惠中國在地化趨勢的企業，如矽力*-KY；及具備特定成長故事的公司，如聯發科、日月光投控、儒鴻等。