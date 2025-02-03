雙利空夾擊…台股開紅盤 財金部會推演護盤

DeepSeek攪局，加上美國總統川普啟動關稅戰，使得全球科技股大動盪，台股今（3）日蛇年開紅盤增變數，補跌機率高。財金部會在春節連假收假前緊急沙盤推演，公股行庫也待命應變，進入全面備戰狀態。

台股春節休市期間，中國大陸DeepSeek異軍突起，重創全球AI股。雖然後續相關AI股緩步回升，統整台股休市期間，費城半導體指數仍大跌逾6%，AI指標股輝達重挫逾14%，台灣半導體三巨頭台積電（2330）、日月光、聯電等ADR也大幅修正超過4%，日月光ADR更大跌逾7%，跌勢最甚。

台股觀盤重點

總計台股休市期間，台灣上市櫃企業在美掛牌股價僅中華電信累計漲2.3%，其餘均走跌。就ADR與台灣普通股價差來看，台積電ADR仍溢價20.2%，日月光ADR則由溢價轉為折價6.5%，聯電ADR折價幅度則是擴大至6.2%。

本周起，又新增川普關稅變數。川普下令4日起對加拿大及墨西哥進口商品課徵25%關稅，對中國大陸進口品額外徵收10%關稅，三國也宣布進行相關報復性關稅，衝擊美股四大指數上周五（31日）全收黑，為今天台股開紅盤增添隱憂。

法人指出，以台積電ADR在台股休市期間跌幅為計算基準，今日台股開紅盤，指數可能瞬間下跌350點至500點。以龍年封關指數23,525點來看，指數可能回測月線23,123點，甚至下探季線約23,000點。

考量台股新春紅盤日恐不妙，昨日一早證期局長張振山等一級主管，已聽取證交所、櫃買中心彙整九天春節期間，國際股市變化、國際政經情勢狀況，並交代證交所持續密切關注股市變化。

尤其是川普將對大陸、加拿大、墨西哥課徵關稅，及DeepSeek強大的低成本AI模型，顛覆AI訓練不能沒有精密昂貴晶片的刻板印象，震撼全球AI圈，這兩大事件恐將對台股、產業面或供應鏈產生衝擊，金管會正全面緊盯。