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開工不平靜！國道三號大甲段6車追撞 3人受傷封閉外線車道

聯合報社論／總統跟總召關係：成功收割、失敗切割？

就市論勢／能源、汽車、BBU 有潛力

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美國總統川普宣告美國將進入「國家能源緊急狀態」，他將終結「綠色新政」，撤銷電動車補助政策，拯救汽車產業，並加速對石油、天然氣、電力等開發項目審批，短短幾句話就將改寫未來能源和汽車產業。

川普再次退出《巴黎氣候協議》，因為他對再生能源持懷疑態度，宣稱任內將不允許興建新風場。川普也說美國與中國大陸進行AI軍備競賽，保障電力需求為優先事項，美國能源部預估未來三年美國AI資料中心用電量可能增加二倍。

台積電（2330）於元月中旬法說會釋出本季美元營收季減5％的展望，合乎市場預期，並預估2025年美元營收年增25％，全年資本支出估達380億美元至420億美元，年增34%，董事長魏哲家豪氣表示「所有半導體公司，除了中國大陸之外都是我們的客戶」。

2023年底，台積電市值為新台幣15.38兆元，權重為27.15%，經過2024年一年狂飆後，台積電市值達27.88兆元，權重暴增為38.7%。若再比較十大權值股，金融股與中華電信偏向防禦型標的，未來一季聯發科、鴻海、廣達股價漲幅若比台積電小，台積電權重將突破40%。

投資建議

川普成為綠色能源最大變數，他宣稱任內不會建設風電場，全球能源政策畫風丕變，川普交易指標股特斯拉多次強調轉型成AI股，因為電動車是能源產業而自駕車是AI產業，未來成長想像空間比業績展望重要。

輝達執行長黃仁勳現身供應鏈緯創尾牙，並透露給緯創訂單「非常龐大」，導致本波修正創最大的緯創股價大漲，鴻海、廣達亦反彈可期，未來關鍵在於大訂單分配狀況，以及GB200與GB300比較，例如BBU商機。

預計台股2月先挑戰去年高點，3月輝達GTC大會前達波段高點，並於3月至4月出現回檔測試年線。

台積電 美國

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