一周盤前解析／AI ASIC、成衣製鞋 看俏
觀察春節台股休市期間，DeepSeek橫空問世，由於其AI模型透過強化演算法，達成低成本、高效能的優勢，引發市場擔憂對高階晶片需求，台股休市期間，輝達股價最終下跌14.7%，台積電ADR下跌4.3%，反應到富台指最終下跌2.3%。
台股休市期間，美國總統川普甚至表示，將對台灣晶片課徵關稅，預料短期台股將承壓；此外，川普下令，對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國大陸商品加徵10%關稅，唯獨對加拿大出口能源將適用較低的10%稅率。若任何國家採取報復，美國將再提高關稅。
加拿大總理杜魯道表示，作為對美國關稅的報復，加拿大將對價值1,550億加元的啤酒、葡萄酒、食品和電器等美國產品徵收25%的關稅。其中300億加元的商品將在2月4日生效，1,250億加元的商品將在21天內生效。他還表示加拿大正在考慮關鍵礦產、能源採購等幾項非關稅反制措施。
多家法人機構表示，在整體操作上，建議等待相關利空逐步消化完，再擇機進場布局，中長期仍看好的類股，包括AI ASIC、半導體特用化學、成衣製鞋等，後續則觀察，美國對晶片出管制升級、半導體是否課徵關稅及DeepSeek後續影響等。
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