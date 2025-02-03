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聯合報社論／總統跟總召關係：成功收割、失敗切割？

梁彥平專欄／伺服器、散熱、PCB 可低接

經濟日報／ 梁彥平
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照

川普2.0的政策變數，及DeepSeek的橫空出世，雖然可能為短期金融市場帶來高度不確定性與波動性，但由於企業獲利成長與總體經濟保持韌性的步調，投資人仍可期待台股「蛇來蛇去」的蜿蜒前進行情。

AI題材在今年美國消費性電子展（CES）中，仍是科技產業關注的焦點，輝達也在市場眾望所歸下推出一系列新晶片、軟體與服務，且將邊緣AI技術推廣至機器人與自駕車系統等領域，顯示投資趨勢已從AI伺服器硬體製造與雲端設備的建置，轉向邊緣AI運算與數據分析應用於終端裝置的商業模式。

惟企業利用AI營利的軟體內容與服務的型態，尚未有明確的方向，因此，邊緣運算的發展，讓更多終端載體AI化成為可能，除了硬體設備升級，也應開始探索廣泛的AI應用潛力與場景。

AI整合軟硬體技術逐步到位，加快應用普及與商業化獲利的速度，AI技術的發展與邊緣運算的解決方案，確實為企業帶來巨大的機遇，並開展一波明顯的成長動能，以及推動AI概念股股價再上一層樓。

輝達AI新舊晶片轉換過程確實遇到一些挑戰，負面雜音衝擊AI供應鏈股價走勢，惟輝達AI晶片出貨進程仍持續進行，第1季度GB200仍是主流產品將陸續出貨，至於新架構GB300，預計最快在第4季量產。

市場認為，雲端服務供應商（CSP）將直接跳過GB200轉向新架構產品的可能性不高。因此，隨著GB200出貨，供應鏈大廠如伺服器、散熱與PCB等將可從中獲益，個股財報展望將有高兩位數成長的預期，目前股價回檔大多已反映市場認知的晶片轉換不順與交貨遞延，本益比也回到合理區間，逢低布局將是不錯的選擇。

台股蛇年仍將面對諸多挑戰，川普重商主義思維對全球經貿自由化的影響，美國聯準會（Fed）降息態度的轉變，以及中國大陸經濟復甦的力道，這些因素都讓投資人更需謹慎面對資金配置與操作。

選股方向，台積電（2330）釋出對AI樂觀展望，且輝達3月GTC大會，也將秀出新一代AI晶片與應用裝置等突破性成果。因此，AI概念股股價蛇年也仍將大放異彩，以台積電供應鏈、AI概念、消費性電子新品為主。企盼川普重塑美國優先政策，能激勵美股再刷歷史新高，並帶旺台股蛇年行情。

（作者是世新大學財金系副教授）

AI 晶片 美國聯準會

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