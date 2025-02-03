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金蛇出洞股 有望抗震

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股今（3）日迎來金蛇年新春開紅盤，雖然根據過往經驗，開紅盤日收漲機率高，不過隨著春節休市期間，各項國際變因的干擾，使得行情恐將承壓。不過法人建議，投資人可挑選具有法人買超加持、具有基本面表現的「金蛇出洞股」，有望領漲抗跌，在新春開紅盤首周表現亮眼。

篩選去年營收年增、封關前一周外資買超逾3,500張，今年以來股價漲幅超過大盤的個股，包括：新光金（2888）、台積電、華南金、鴻準、立隆電、富喬、台灣虎航、華星光、精材、亞翔。市場資金集中在與台積電擴廠、AI相關，與春節旅遊商機個股。

法人表示，台積電在年節前的法說會釋出諸多正面訊息，一一消除市場雜音，在擴廠持續、訂單強勁帶動下，相關半導體設備股跟著受到資金追捧。如設備廠亞翔，去年營收創歷史新高，龍年封關前，外資買超張數即達3,783張，顯見法人看好該股後市表現。

另外台積電先進封裝產能CoWoS因供不應求持續擴產，隨訂單外溢效應，包括精材等封測廠也受惠委外晶圓測試訂單。精材今年以來漲幅6%，封關前五日外資買超3,828張。

春節連假，帶動新一波出國旅遊熱潮，包括台灣虎航等春節旅遊受惠股，也受資金青睞。外資封關前五個交易日買超台灣虎航5,837張，激勵今年來台灣虎航大漲15%。

綜合台新投顧副總黃文清、永豐投顧總經理李學詩、投信台股研究團隊看法，台股短線雖因春節休市期間諸多國際利空而承壓，但節後行情仍不看淡。

台灣虎航 台積電 春節

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