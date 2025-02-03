連年大方配息股 吸睛

上市櫃公司因應國際潮流，及存股風氣盛行，近年股利政策改採配發現金為主，聯發科（2454）、聯傑、富爾特等股息配發率連續多年超過100%，大方配息不但展現財務健全，更有公司派心態偏多意味，值得金蛇年新春開紅盤後密切關注。

群益投顧董事長蔡明彥指出，上市櫃公司目前正緊鑼密鼓結算去年財報，基於發放現金股息蔚為主流，大多數公司派將擬出讓投資人「滿意」的方案，以凸顯對於股價的企圖心。

台新投顧副總經理黃文清表示，一般財務健全、現金流量充裕、資本支出不高的公司，通常會採70%至80%以上的股息發放率，部分則動用過去帳面保留的法定盈餘公積、資本公積，進行超額配息（現金股息配發率超過100%），也就是「賺五毛，給一塊」。

根據CMoney統計，至少連續四年配息率逾100%的公司，包括：聯傑、富爾特、聯發科、大統新創、鈺緯、佳穎等；連三年有明泰、達爾膚、台名、建德工業、霈方、傳奇、聯嘉、華廣等；連二年有晶華、偉詮電、順達、智冠、建大等25家。