股息加發潛力股 聚光

台股進入川普2.0時代，震盪加劇成為新常態。法人指出，廣達（2382）、中興電等兼具高股息、高股息發放率、高殖利率等「三高」優勢，且今年有機會增發股息的潛力股，將是波動時的多頭明燈，吸引存股族關注。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國等名師分析，台股今年最大的外在變數，在於川普2.0、貿易戰2.0，加上美聯準會降息趨勢改變、台股評價位處相對高檔等，上下震盪加大成為金蛇年行情主旋律。

所幸台股2024年企業獲利預估上看4兆元，以配發率65%計算，配發的現金股利可達2.6兆元，殖利率超過4.5%的仍為數不少，可望吸引存股族、高股息ETF，及採中長期投資的法人機構青睞，進可攻，退可守。

篩選法人預估現金股息逾5元、股息發放率超過65%、殖利率4.5%以上，且去年獲利明顯成長，有利今年增發股息，今年營運持續增長逾一成的潛力股，包括：廣達、凡甲、健鼎、精華、華景電、華擎、台燿、茂達、佳必琪、凌陽創新等。

廣達受惠大型雲端服務提供商（CSP）資本支出增加、及台積電CoWoS產能擴張，帶動AI伺服器出貨躍升，法人預估去年及今年每股純益快速成長，股息水準同步水漲船高；華擎搭上AI伺服器順風車，去年獲利大進補，股息提升可期。

銅箔基板廠台燿隨AI伺服器、800G交換器等終端應用持續熱絡，去年獲利有機會攀高峰，法人看好發放股息可望締新猷；另一檔PCB股健鼎去年獲利成長三成以上，法人評估股息有機會上看10元，目前評價不高。