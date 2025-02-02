最新！大型法人機構在 DeepSeek 後 出具台積電買進報告

台股此次農曆封關11天期間，由於AI界出現DeepSeek大黑馬，費城半導體、那斯達克等高科技股指數上沖下洗，許多機構法人也加班探討DeepSeek後續影響，而國內大型法人機構也趕在開紅盤前，率先出具台積電（2330）的最新投資報告，評等維持買進。

春節期間DeepSeek發布重磅消息，引發市場對算力需求疑慮，導致近期AI概念股全面承壓，而國內某前三大證券商所屬的重量級投顧，也透過美國合作券商召開幾場專家電話會議，對於市場傳聞部分做了詳細的澄清，且結論與該大型投顧及國內其他AI供應鏈專家討論結果大多一致，顯示市場對DeepSeek的運算成本有誤解。

透過對供應鏈調查，認為DeepSeek運算成本可能被低估，600萬美元訓練成本是指特定模型，不包括試錯成本或支援特定用途的其他模型，因此整體成本應該比DeepSeek公開宣稱的金額高上許多。

其次，DeepSeek說明只採用H800晶片可能也有很多爭議。據該機構研究調查，H100和H800之間運算差距並不大。關鍵因素是前拜登政府失算，且禁止令也有延後效應，因此，仍有一些高階晶片出口到中國，所以一些產業專家認為Deepseek除了H800以外仍持有其他高階晶片。

不過，據DeepSeek執行長先前說明，公司面臨最大挑戰是後續無法獲得新GPU 進行研發，而在不久將來就會發生。

最重要的是根據近期各家大型雲端服務業者的財報說明會，這些業者仍致力投資人工智慧。

從台灣半導體供應鏈來看，沒有看到任何計畫改變。再者台積電預計未來幾年人工智慧的年複合成長率將達到45%。因此，目前沒有看到任何結構性變化。

此外，另一個頭條新聞是川普政府將重新檢視GPU出口管制，可能影響輝達和供應鏈。從先前訪查已經發現CYQ1的Hopper總量大幅下降，H20晶片總量已從CYQ4的50萬片降到CYQ1只有10~20萬片。同時還沒有看到下一代B20晶片的任何工程樣品。川普也談到針對美國境外半導體晶片製造的潛在關稅，這個話題已廣泛討論一段時間，但認為台積電經營純專業晶圓代工業務模式，沒有自家產品或晶片銷往美國。如有任何關稅，台積電的美國客戶可能需與川普政府協商來得到更好的解決方案。

因此，對台積電維持樂觀看法，係因所有晶片都需要藉由台積電先進晶圓製程和先進封裝生產。台積電在AI領域最具優勢，包括所有AI加速器產品。自人工智慧熱潮以來台積電股價一直強韌不墜，隨著運算需求持續成長，儘管台積電股價在開紅盤日將可能遭逢短期逆風，但持續看好營運後市。