快訊

全台罷免潮開打！北市7名藍綠委遭鎖定 這幾人一階門檻已過關

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

南非再度施壓迫我駐處遷出首都 林佳龍召集應變

最新！大型法人機構在 DeepSeek 後 出具台積電買進報告

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股此次農曆封關11天期間，由於AI界出現DeepSeek大黑馬，費城半導體、那斯達克等高科技股指數上沖下洗，許多機構法人也加班探討DeepSeek後續影響，而國內大型法人機構也趕在開紅盤前，率先出具台積電（2330）的最新投資報告，評等維持買進。

春節期間DeepSeek發布重磅消息，引發市場對算力需求疑慮，導致近期AI概念股全面承壓，而國內某前三大證券商所屬的重量級投顧，也透過美國合作券商召開幾場專家電話會議，對於市場傳聞部分做了詳細的澄清，且結論與該大型投顧及國內其他AI供應鏈專家討論結果大多一致，顯示市場對DeepSeek的運算成本有誤解。

透過對供應鏈調查，認為DeepSeek運算成本可能被低估，600萬美元訓練成本是指特定模型，不包括試錯成本或支援特定用途的其他模型，因此整體成本應該比DeepSeek公開宣稱的金額高上許多。

其次，DeepSeek說明只採用H800晶片可能也有很多爭議。據該機構研究調查，H100和H800之間運算差距並不大。關鍵因素是前拜登政府失算，且禁止令也有延後效應，因此，仍有一些高階晶片出口到中國，所以一些產業專家認為Deepseek除了H800以外仍持有其他高階晶片。

不過，據DeepSeek執行長先前說明，公司面臨最大挑戰是後續無法獲得新GPU 進行研發，而在不久將來就會發生。

最重要的是根據近期各家大型雲端服務業者的財報說明會，這些業者仍致力投資人工智慧。

從台灣半導體供應鏈來看，沒有看到任何計畫改變。再者台積電預計未來幾年人工智慧的年複合成長率將達到45%。因此，目前沒有看到任何結構性變化。

此外，另一個頭條新聞是川普政府將重新檢視GPU出口管制，可能影響輝達和供應鏈。從先前訪查已經發現CYQ1的Hopper總量大幅下降，H20晶片總量已從CYQ4的50萬片降到CYQ1只有10~20萬片。同時還沒有看到下一代B20晶片的任何工程樣品。川普也談到針對美國境外半導體晶片製造的潛在關稅，這個話題已廣泛討論一段時間，但認為台積電經營純專業晶圓代工業務模式，沒有自家產品或晶片銷往美國。如有任何關稅，台積電的美國客戶可能需與川普政府協商來得到更好的解決方案。

因此，對台積電維持樂觀看法，係因所有晶片都需要藉由台積電先進晶圓製程和先進封裝生產。台積電在AI領域最具優勢，包括所有AI加速器產品。自人工智慧熱潮以來台積電股價一直強韌不墜，隨著運算需求持續成長，儘管台積電股價在開紅盤日將可能遭逢短期逆風，但持續看好營運後市。

AI 台積電 晶片

延伸閱讀

川普關稅戰加AI變數 台積電、代工6強蛇年紅盤恐震盪

川普揚言對晶片加關稅 藍委稱「國安危機」籲緊急應變

台積電高雄擴廠效應 經部仁武科技產業園區年底招商

DeepSeek 重挫美股…AI概念股 後市短空長多

相關新聞

川普關稅戰加AI變數 台積電、代工6強蛇年紅盤恐震盪

美國總統川普下令4日起將對中國、加拿大、墨西哥徵關稅。法人指出，明天金蛇年將開盤，多家台廠如「電子六哥」都在墨西哥設廠，...

台股紅盤日 防黑天鵝效應…指數回測月線壓力不輕

台股自元月22日龍年封關後，美股先在川普總統宣布啟動至少5,000億美元的Stargate計畫，投資AI基礎建設，帶動A...

台股逢年假休市 台積電ADR一周跌5.7%

大陸新創企業DeepSeek日前宣布，已成功以較同業更高的效率訓練先進的AI模型，導致AI熱潮首選標的輝達（NVIDIA...

台股周一開紅盤 恐補跌消化利空

台北股市蛇年春節休市十一天，國際市場利空頻發，遭受DeepSeek橫空出世打擊的輝達股價大跌，台積電ＡＤＲ股價也重挫，以...

DeepSeek 重挫美股…AI概念股 後市短空長多

台股春節休市期間，中國大陸新創公司DeepSeek的開源模型，因開發成本遠低於OpenAI等大廠，市場憂心將衝擊輝達晶片...

當紅產業鏈六外資點將 AI族群仍居市場主流

台股龍年在AI族群強勢表態下大放異彩。展望蛇年，雖然全球不確定變因多，不過市場法人預期台股仍將持續上漲，特別是產業景氣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。