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川普關稅戰加AI變數 台積電、代工6強蛇年紅盤恐震盪

中央社／ 台北2日電

美國總統川普下令4日起將對中國、加拿大、墨西哥徵關稅。法人指出，明天金蛇年將開盤，多家台廠如「電子六哥」都在墨西哥設廠，另中國AI公司DeepSeek橫空出世，市場關注電子類股及AI概念股表現是否遭受波及。

此外，台積電ADR在台股春節休市期間，累計跌幅約6%，分析師指出，台股因科技類股占的比重高，且台積電為權王，明天開盤需觀察是否會先補跌；街口投信則指出，台積電持續擴張產能，仍看好AI需求帶動成長，預期台積電先進製程將持續領先競爭對手。

川普下令自4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅；台灣有多家廠商在墨西哥設廠，其中以「電子6哥」為代表，包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達。

其中，和碩去年7月公告在墨西哥蓋宿舍擴產，就是為了因應全球製造業「再平衡」、中國少子化及工資高漲；英業達墨西哥新建3廠去年7月啟用，去年10月底公告將在墨西哥廠投資墨西哥披索3.92億元（新台幣6.27億元）建設高壓變電站。

另外，春節連假期間，中國AI新創公司DeepSeek推出低成本的AI模型，引發科技股海嘯，輝達股價一度大跌，台積電ADR也受影響；法人指出，可關注台灣AI概念股如鴻海、廣達、緯穎、緯創、技嘉、雙鴻、奇鋐明天開盤後表現。

凱基投顧指出，封關前表現相對強勢的族群，如矽光子、BBU（備援電池模組）、機器人、半導體設備、矽智財、無人機、網通、觀光餐旅等類股，也是明天新春開紅盤聚焦類股。

凱基投顧表示，台股明天金蛇年開盤，將會針對台股春節連假間美股表現，多空將進一步表態。依技術面觀察，若遭逢美股下跌利空衝擊，導致台股表態向下，只要大盤下檔不跌破23202點，仍可維持多頭強勢的格局。

1月31日美股受到白宮重申對墨西哥、加拿大和中國課徵新關稅的計畫影響，由紅翻黑。

台積電 墨西哥

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