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台股周一開紅盤 恐補跌消化利空

聯合報／ 記者陳儷方周克威／台北報導
抱股過年剉著等　蛇年台股明天開紅盤，受到台股休市期間DeepSeek事件與美國揮舞關稅大刀的影響，市場對蛇年開紅盤日看法傾向保守。本報資料照片
抱股過年剉著等　蛇年台股明天開紅盤，受到台股休市期間DeepSeek事件與美國揮舞關稅大刀的影響，市場對蛇年開紅盤日看法傾向保守。本報資料照片

台北股市蛇年春節休市十一天，國際市場利空頻發，遭受DeepSeek橫空出世打擊的輝達股價大跌，台積電ＡＤＲ股價也重挫，以科技類股權值占比為重的台股周一開紅盤，市場對蛇年開紅盤日看法傾向保守，回測月線二萬三一二三點的壓力不輕。若台股紅盤日補跌，將是新冠疫情以來，首次春節紅盤日收黑。

一周金融行情 資料來源／綜合外電報導
一周金融行情 資料來源／綜合外電報導
統計近十年來台股新春開紅盤日表現，除了二○一七年小跌百分之○點二、二○二○年重挫百分之五點七五以外，其餘開紅盤日都收紅，多方勝率八成，不過，明天開紅盤若補跌，將是二○二一年以來首見紅盤日收黑。

二○二○年鼠年開紅盤日股匯雙殺，主要是因為春節期間中國大陸爆發新冠疫情，進而擴散至全球，台股新春開紅盤日補跌，重挫六九六點，當時創下史上單日最大跌點。

蛇年台股開紅盤，將面對DeepSeek干擾ＡＩ產業版圖，以及美國總統川普宣布將對哥倫比亞、加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅等利空消息，分析師評估，台股補跌機會大。

國內多家大型法人機構表示，以輝達在此次封關期間重挫百分之十四點七四，台積電ＡＤＲ也下跌百分之四點二九來看，若台積電現貨有同等跌幅，開紅盤日時，台積電一檔就可能使大盤跌點約達四一○點，以龍年封關指數二萬三五二五點來看，蛇年開紅盤時，指數可能將回測月線二萬三一二三點支撐。

資深分析師許博傑指出，過去幾天，市場圍繞DeepSeek話題打轉，直到上周五川普宣布二月一日起對加拿大、墨西哥課徵百分之廿五關稅，對中國大陸加徵百分之十關稅，DeepSeek與關稅，是台股休市期間最重要的兩件大事。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩認為，DeepSeek事件顯示ＡＩ未來應用更加多元，使用ＡＩ的人會有更多選擇，整體產業發展仍向上，台積電仍是最大受惠者下，多頭仍有發揮空間。

台股一月上漲四九○點、漲幅百分之二點一三，二月一開始就是蛇年開紅盤日，許博傑表示，台股第一季震盪的機會比較大，不排除震盪走弱的可能性，而且川普政策逐漸出手，市場要消化變數，台股大盤攻堅機率偏低，下探年線機會較大。

台積電 台股 蛇年

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