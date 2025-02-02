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台股逢年假休市 台積電ADR一周跌5.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

大陸新創企業DeepSeek日前宣布，已成功以較同業更高的效率訓練先進的AI模型，導致AI熱潮首選標的輝達（NVIDIA）上周一狂崩17%。台積電（2330）ADR同日也受波及，重摔13%，後來雖然收復部分失土，但台積電ADR在台股逢年假休市的一周下來仍跌了5.7%。

美股對科技股的疑慮好不容易平靜下來，卻被關稅變來變去的消息給打破。白宮表示仍將按計畫於1日對中國大陸、墨西哥與加拿大徵收關稅，美股上周五（31日）轉而下跌。

標普500指數上周五收跌0.5%， 道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%和0.3%。白宮已表明，川普將對墨西哥和加拿大分別課徵25%關稅，對中國大陸則加徵10%關稅。

不過，儘管在貿易爭端惡化、利率走向不明以及DeepSeek人工智慧衝擊等挑戰之下，標普500指數1月仍收高2.7%，道瓊和那斯達克各漲4.7%和1.6%。

1月下來，輝達跌11%，市值蒸發多達3,482億美元，也拖累標普500指數資訊科技類股成為1月唯一收黑的類股。不過，另一家和AI概念相關的Meta 1月倒是上漲18%，市值增加2,683億美元。

台積電 關稅

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