DeepSeek 重挫美股…AI概念股 後市短空長多

台股春節休市期間，中國大陸新創公司DeepSeek的開源模型，因開發成本遠低於OpenAI等大廠，市場憂心將衝擊輝達晶片需求及大型CSP（雲端服務供應商）資本支出，重挫美股表現。法人表示，DeepSeek雖引發輝達、Meta等短線股價修正，長遠來看有利AI普及，對AI相關概念股應是短空長多。

DeepSeek除了應用較低的資源，即完成AI訓練與推論模型，挑戰美國晶片禁令的效果；日前更傳出OpenAI聲稱發現證據，指DeepSeek使用OpenAI專有模型來訓練自己的模型；同時，在近日的美國科技大廠財報會議上，也是法人對公司CEO的「必考題」，預料其效應仍需時間沉澱。

包括富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等均表示，由於DeepSeek是開源模型，不少歐美大廠都已進行實測，也開始陸續導入，並傳出DeepSeek手中握有數萬片輝達H100晶片。對於美國AI大廠，短期雖產生震撼與衝擊，不過長期來看，整體AI產業的發展趨勢仍抱持正向立場不變。

綜合各科技巨擘CEO在回答法人時，包括微軟執行長納德拉認為，DeepSeek取得了一些真正的創新成果，終將促成AI平台的普遍應用；蘋果執行長庫克提及DeepSeek時表示，整體而言，「推動效率的創新是件好事」。