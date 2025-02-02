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台股紅盤日 防黑天鵝效應…指數回測月線壓力不輕

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股自元月22日龍年封關後，美股先在川普總統宣布啟動至少5,000億美元的Stargate計畫，投資AI基礎建設，帶動AI股全面大漲，但隨後在黑天鵝DeepSeek（深度求索）橫空出世，及川普正式揮出關稅大刀下，市場對蛇年開紅盤日看法傾向保守，回測月線23,123點的壓力不輕。

春節封關期間，原本在川普宣布啟動Stargate計畫，號召軟銀、OpenAI及甲骨文等三家巨擘，未來將斥資至少5,000億美元，投資美國AI基礎建設，激勵美股主要指數全面噴出，且在數千億美元的AI商機中，鴻海、台積電（2330）等供應鏈有望帶動台股後市表現。

台股封關期間美科技指標股漲跌
台股封關期間美科技指標股漲跌

豈料，在中國大陸的DeepSeek正式發布R1模型，號稱僅花費560萬美元，其效能與OpenAI和Meta等科技巨擘相近，引發市場質疑人工智慧相關資本支出動輒數十億、甚至上百億美元的效益，導致費城半導體27日重挫9.15%、那斯達克大跌3.05%。

儘管隨後在Meta等指標股的反彈下，美股止跌，不過，在川普宣布2月1日起對加、墨、中加徵關稅，壓抑美股反彈氣勢，加上市場質疑輝達未來業績可能受DeepSeek衝擊，在台股封關期間，美股僅道瓊指數上漲518點、漲幅1.18%，標普下跌0.14%，那斯達克下跌0.65%，費城半導體下跌6.74%。

台灣春節期間國際大事
台灣春節期間國際大事

國內多家大型法人機構則表示，以輝達在此次封關期間重挫14.74%，台積電ADR也下跌4.29%來看，若台積電現貨有同等跌幅，開紅盤日時，台積電（2330）一檔就可能使大盤跌點約達410點，以龍年封關指數23,525點來看，此次蛇年開紅盤時，指數可能將回測月線23,123點支撐。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩則認為，DeepSeek事件顯示AI未來應用更加多元，使用AI的人會有更多選擇，整體產業發展仍向上，台積電仍是最大受惠者下，多頭仍有發揮空間。

大型代操法人指出，若是投信、八大公股行庫發力，也有機會力保月線不失，不過，在上周美股收盤前，川普宣布對加、墨、中加徵關稅後，美股四大指數即同步由紅翻黑來看，華爾街仍需時間消化關稅負面議題，操作仍需謹慎。

AI 台積電 美股

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