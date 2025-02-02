當紅產業鏈六外資點將 AI族群仍居市場主流

台股龍年在AI族群強勢表態下大放異彩。展望蛇年，雖然全球不確定變因多，不過市場法人預期台股仍將持續上漲，特別是產業景氣的變化，更將影響市場主力及一般廣大投資人的布局決策。面對諱莫難測的產業變化，外資圈的最新觀點，成為影響投資人重要的參考依據，因此本報特別推出「六大外資看好的蛇年產業與個股」，希望能給予讀者一個清晰明確的投資方向，以便於蛇年投資報酬表現能再更上一層樓。

人工智慧 營運前景可期

摩根士丹利證券（大摩）指出，台股有望在今年6月底前站上24,000點，樂觀情境更上看26,000點，主要是基於台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，去年獲利預估成長18%，樂觀情境則成長23%。

大摩最看好以台積電為首的AI概念股。大摩預估，全球雲端AI半導體的潛在總規模（TAM）到2027年估計可達2,380億美元。其中，AI特殊應用IC（ASIC）的TAM將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。

在AI半導體族群中，大摩看好相關台股包括：世芯-KY（3661）、台積電（2330）、聯發科（2454）、創意（3443）等。其中，世芯-KY受惠於AI ASIC需求爆發，台積電在2025年的CoWoS先進封裝產能供應仍吃緊，聯發科與輝達合作超級晶片。另外，京元電（2449）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）等也屬於輝達供應鏈，也是看多標的。

市場預期輝達GB200今年將大量出貨，大摩認為將有助硬體下游ODM廠營運，因此看好鴻海、FII、緯穎、緯創、廣達等。至於零組件廠，包括奇鋐、華碩、金像電、嘉澤、台達電、國巨、川湖、致茂也受惠。邊緣AI興起，也有利微控制器（MCU）產業，大摩看好新唐及研華。新唐受惠新遠端管理晶片（BMC）專案，加上大陸MCU市場觸底；研華將受惠於物聯網（IoT）長線利多趨勢，將得益於邊緣AI產生新商機。(記者張瀞文)

低軌衛星 商機加速爆發

隨著農曆蛇年展開，市場將掀起新一波投資布局熱潮。其中，2024年度在外資圈中，預測台股最準確的高盛證券，持續看好AI趨勢發展，涵蓋AI伺服器ODM、AI伺服器零組件、低軌衛星、PC廠、與汽車電子等科技產業，前景可期。

展望2025年，高盛證券認為，台股的投資核心仍聚焦於生成式AI的技術升級與應用拓展。無論從產業趨勢還是企業基本面來看，台股在新的一年中依然具備高度吸引力。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱表示，台灣科技公司具備三大關鍵優勢：第一，台灣ODM廠商及零組件供應商在AI伺服器領域持續展現強勁表現。第二，台灣在低軌衛星領域的天線與硬體設計技術具重要地位；第三，台廠在筆電、伺服器與汽車等，於軸承領域保持領先。

投資策略上，高盛建議可聚焦高股息與高成長兼具族群，如聯發科、台燿、京元電子、聚陽、新普等；生成式AI硬體、半導體、電源及電力等族群，如台積電、鴻海、廣達、台達電、緯穎、緯創、世芯-KY、創意等公司。

張博凱預估，台灣十大ODM與品牌廠，自2024年12月至2025年2月營收，整體上受淡季效應、農曆新年工作日減少，以及AI伺服器產品進行過渡影響，預計三個月收入將下滑。(記者崔馨方)

傳統產業 自行車、紡織有戲

外資瑞銀證券看好蛇年台灣市場發展，身為全球供應鏈的重要角色，在AI發展的推動下，整體依然有著具有潛力的展望，尤其是半導體產業，另外亦可關注自行車、紡織等，對於今年台股仍然正向看好。

個股方面，AI與半導體部分，瑞銀點讚台積電、聯發科、鴻海、廣達，而腳踏車則是看好美利達。

瑞銀分析，在國際關稅政策對全球貿易格局施壓的情況下，台灣是全球半導體產業的關鍵角色，核心產品如晶片等，都具有高度戰略意義，且難以被其他地區替代。即使面臨關稅壓力，該類產品需求仍預計將保持穩定，進一步凸顯台灣在全球供應鏈中的重要地位。

AI的發展也帶來了全新契機，預期今年AI相關需求將持續增長，進一步推動台灣相關企業發展，且隨規模效益提升，產品的定價能力也將逐漸增強，將在毛利率方面帶來優於市場預期的正面表現，同時為企業創造更多利潤空間。

瑞銀指出，輝達（NVIDIA）全新Blackwell架構AI加速器去年10月開始出貨，GB200機架伺服器第4季開始生產，供應鏈估計2025年NVL72產出量約當3萬至5萬台。

半導體受惠AI長線趨勢，瑞銀指出，對半導體業未來展望審慎樂觀，預期2025年將持續增長，其中，不含記憶體的半導體營收今年將成長約8%，明年有望再增長18%，成長動能主要來自消費類和AI相關產品，因下游庫存狀況健康、且較為穩定。瑞銀認為，記憶體供不應求情況將持續到2025年第3季，DRAM均價第3季預估將季增12%、第4季季增10%。(記者徐牧民)

晶圓代工 台積電獲利衝

摩根大通（小摩）指出，台股是人工智慧（AI）基礎建設的主要受惠者，科技周期繁榮可望繼續支撐台股。在AI生態系統中，小摩精選以台積電為首的14檔個股，都給予「優於大盤」評級。

小摩財富管理部門分析，從全球資產配置的角度來看，成熟市場未來一年的表現預期將優於新興市場。不過，台灣、印度、印尼及墨西哥等四個股市是例外，預期將帶給投資人紮實的回報。

從2009年9月到2024年9月，台股企業獲利成長226%，在主要市場中排第四，僅次於印度的296%、巴西的267%、美國的263%。

台積電自然是小摩的首選，小摩給予台積電1,500元的目標價，在外資圈為第二高。小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）分析，台積電擁有領先的先進製程（3奈米及2奈米）及封裝技術，在AI加速器及邊緣AI領域已接近壟斷，將保持結構性成長。台積電展現定價能力，也有利於毛利率的擴張。

哈戈谷預估，台積電2025年全年營收（美元計價）將年增27%、毛利率有望達到59%，資本支出可能達380億美元（2026年更有望擴大到400億美元）。如果周期復甦速度加快，則台積電的毛利率上看61-65%。哈戈谷認為，英特爾很可能需要將更多訂單外包給台積電，預估在2026/27年採用2奈米製程。(記者張瀞文)

輝達概念 16台廠活力旺

農曆蛇年投資新開局，市場仍期盼科技熱潮延續。其中，外資野村證券看好，AI的強勁需求將延續至2025上半年，特別是輝達（NVIDIA）Blackwell將持續推動雲端服務供應商投入預算，但也提醒下半年需留意庫存積壓是否加劇的問題，並按讚多家台系供應鏈。

整體上，野村對於具備關鍵技術領導地位的公司抱持樂觀。此外，隨著川普新政策逐漸明朗，輝達（NVIDIA）AI供應鏈廠商也有望迎來增長機會。包括：台積電、鴻海、廣達、台達電和欣興等廠商，憑藉在Blackwell平台上的優勢地位，預計於第1季中後期有望見到顯著成長動能。

展望2025年，野村按讚16檔台廠，以產業區分，包括：雲端AI的台積電；輝達（NVIDIA）AI的鴻海、廣達、台達電、欣興；ASIC AI的緯穎、緯創、嘉澤、奇鋐、世芯-KY；智慧型手機及個人電腦的祥碩、大立光、臻鼎-KY；功率元件及汽車半導體的矽力*-KY、強茂、朋程等，均為「買進」評等。

風險上，綜合野村科技產業分析師李佳伶等多位專家指出，NVIDIA庫存積壓問題對Blackwell和Hopper GPU系列恐構成後市挑戰，而NVIDIA已要求供應鏈將Blackwell GPU生產提前至2024年底和2025上半年，以應對GB200庫存的問題，但GB300／B300 GPU最早需到2025年中期才能推出。因此，該舉對NVIDIA及相關供應鏈而言是一把雙刃劍。(記者崔馨方)

資料中心 成長動能增溫

台股龍年表現強勢，展望金蛇年，外資里昂看好資料中心、半導體、電力設備、紡織等四大產業有望持續成長，其中點讚鴻海、日月光投控、世芯-KY、創意、華城、聚陽、儒鴻等台廠營運增溫。

資料中心方面，里昂表示，輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器將出現重大變革，首度導入插槽設計。輝達一直在為GB200運算匣設計繪圖處理器（GPU）插槽，今年下半年起可能從GB200 Ultra開始。

里昂認為，鴻海旗下的鴻騰精密可能先受惠，主要是因為在連接器業務的豐富經驗，因此給予鴻海「優於大盤」評等，目標價為250元。

半導體產業部分，里昂指出，其中封裝部分，根據調查顯示，輝達（NVIDIA）已將 GB300A的封裝技術，從CoWoS-S轉換至CoWoS-L。

由於CoWoS-L可提供更高的吞吐量，在目前階段轉換是合理決定；日月光投控身為NVIDIA新的CoWoS-L供應商，有望因此受惠，因此給予其「優於大盤」的評等，目標價196元。

而有關AI ASIC部分，里昂認為，在市場初期能夠取得CSP訂單者將有機會脫穎而出，預期世芯-KY、創意等都將受益，並給予二家台廠「優於大盤」的評等，目標價分別為3,000元、1,800元。(記者徐牧民)