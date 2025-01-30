DeepSeek被證實盜用OpenAI模型數據！狄驤：各取所需？最大贏家是微軟

各取所需，皆大歡喜

討厭 DeepSeek的人正在慶祝，因為 OpenAI證實 DeepSeek盜用模型數據，所以 DeepSeek繼續被貶的一文不值，把它往死裡打。

而 OpenAI大股東微軟 CEO Nadella則坦承，DeepSeek有一些真正的創新，這些成果已經明顯被商業化，並會獲得廣泛應用。

什麼樣的商業化呢？

微軟已經在Azure AI Foundry中添加了DeepSeek-R1，讓客戶可以使用這些模型來設計和管理 AI程式。

不僅如此，OpenAI-o1也借鑒了 DeepSeek的一些創新成果，用於優化自己的模型。

雖然我在開頭講這是各取所需，但微軟顯然是最大贏家。

更重要的是，科技巨頭都很重視 DeepSeek的創新成果，部分人卻只看到 DeepSeek的缺點，該狀況只會把差距拉得更大，財富、知識與心態都是如此。

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