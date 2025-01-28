川普讚許DeepSeek成果…對AI未來免投大量資金持正面看法！專家：不那麼讓人意外

川普

似乎不是那麼讓人意外。

川普發言表示將計畫對台灣出口美國的半導體產品與藥品課徵關稅，另外他也讚許DeepSeek的成果，對於AI未來不必投入大量資金持正面看法，並認為這是對美國科技界敲響警鐘。

這看起來似乎是川普對中國遞出橄欖枝，並拿狼牙棒敲打台灣盟友，然而這也不是這麼讓人意外，因為對川普來說，他急於在最後四年任期達到史詩般的成果，而最容易提款的，莫過於依賴美國保護或仰賴美國市場的國家。

所以我們看到川普對加拿大、墨西哥出關稅重拳，對台灣表示要收「保護費」，對巴拿馬施壓希望收回「巴拿馬運河」，要將「墨西哥灣」改名，退出國際組織與終止對外援助等，都是出於相似的邏輯。同時你也可以看到日本嘗試改善與中國的關係，則反映出部分國家面對美國施壓，希望為自己爭取更多籌碼來做應對，這裡的國際博弈背後相當複雜。

對台灣來說，當務之急還是要趕快找到與川普建立對話的窗口，他的邏輯就是要立刻看到「成績」與「貢獻」，而台灣的籌碼其實不多，不外乎就是供應鏈部分移轉至美國或擴大進口美國商品（如軍購），而後者顯然立竿見影，應該是優先選項。話說川普放話的時機也很巧妙，正逢台灣立法院凍結、刪除政府預算的時機，不排除這是川普施壓的另一目的。

回到投資上，相信市場參與者包括川普在內，應該都了解台灣主要就是幫美國代工半導體產品，因此對台灣出口美國產品加徵關稅，最終也會轉嫁回美國企業與終端消費者，這裡存在台灣政府與美國企業斡旋的空間。

（看了一下X的討論，一大票人都在罵川普愚蠢，顯然絕大多數的人都理解這個供應鏈結構，但川普是真的蠢嗎？應該不至於）。

根據媒體先前的報導，台積電的美國亞利桑那州晶圓廠預計近期舉行完工典禮，推測台積電屆時可能宣布更多美國投資計畫，幫川普做成績，這對毛利率展望來說是「扣分」，但對若能換來川普「滿意」，反而能穩定市場對半導體產業的負面情緒。然而因市場對台積電預期已經大幅拉升，股價波動是免不了的，如何因應也考驗台灣政府與台積電高層的智慧。

至於其他代工廠方面，可以看到鴻海、緯創、廣達、和碩等公司，都有傳出加大美國當地投資，而仁寶、英業達也傳出規劃在美設廠，這也都算是對川普上台的「響應」，所以我對川普放話課徵台灣關稅這件事情，倒沒這麼悲觀，台灣政府還是有許多斡旋空間的，但前提是要成功建立對話管道。另外台灣的政策方向可能也要重新定位，因為DEI或綠能顯然不是川普認同的方向，而執政黨是否要在這個方向上持續對台灣企業施壓，亦或適度調整以求取平衡，也考驗執政者的眼光與手腕。 另外藥品方面，如果被徵收關稅，對台廠的壓力就真的非常大了，藥品領域其實相當競爭，包括印度、中國、南韓也都相當強大，若台廠又增加關稅負擔，就真的會面臨不小危機，台灣政府與業者在生技領域其實已經投入相當多的資源，我確實會擔心業者面臨如同螺絲、工具機產業一樣的困境。

總之，看來這個年假對於抱股過年的投資者來說，壓力不小啊！但這也給市場參與者更多消化負面消息的時間，屆時開盤台股可能會大跌，但不至於情緒陷入恐慌，對我來說這比較可惜就是了。

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