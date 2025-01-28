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DeepSeek為美股「黑天鵝」？達人：這詞真的被濫用到不行

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
DeepSeek。（路透）
DeepSeek。（路透）

這兩天大家都在討論DeepSeek，作為投資全球的指數化投資人，並沒有特別深入的研究了解。倒是想說一件事，就是「黑天鵝」這個詞真的是被濫用到不行。

黑天鵝事件是塔雷伯提出來，指那些類似性質的事沒發生過，因而大家沒想過可能發生，但發生之後影響重大的事。

以本世紀來說，如果說是金融海嘯或是COVID-19，我覺得尚可說是黑天鵝或可能叫灰天鵝更合適，因為事件的性質還在歷史上來說的確很罕見特別。

但這次一堆媒體和網路文章說deepseek是黑天鵝，實在是濫用名詞，一項正火熱的新興產業，有不同的企業用不同的方式，研發出可能更好或更便宜的技術，這不是很正常的事嗎？這也能叫黑天鵝？

其實對黑天鵝的濫用也不是一天兩天了，記得還有的媒體會有發文章說什麼，近年可能會有的黑天鵝有哪些之類的，呃，這完全是自相矛盾啊，會被媒體猜到的還能叫黑天鵝？

我自己是猜想，愛亂用黑天鵝的人或媒體可能有種心態，覺得市場的因素就應該要讓我能預測或想到，一旦出現預測之外的因素，就把它叫黑天鵝，可以讓自己預測不到這件事的感覺比較良好。

但市場本來就有各種難以預測的因素，很多因素本來就是市場常態，並不是什麼想不到可能發生的事，以為不是黑天鵝自己就應該能預測到，才是最大的無知。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

COVID-19 DeepSeek 投資人 金融海嘯 黑天鵝

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