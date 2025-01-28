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年終獎金投資配置 專家：股6債4
面對二○二五年金融市場不確定，投資人該如何利用年終獎金做到適當的資產配置、極大化達到最佳投資效果？台新銀建議股債六：四配置。股市方面，建議挑受惠ＡＩ潮流的科技股，以及放鬆金融監管有利金融股產業前景，債券可挑與景氣連動度較大的非投資等級債。
台新銀分析，二○二五年景氣大致維持韌性，企業獲利持續提升，但目前股票評價面普遍不低，加上川普政策的可預測性低，市場波動度將加大，建議以股債平衡的方式多元布局。
據中信銀統計，有逾五成受訪者選擇將部分獎金首先投入理財。中信銀建議，面對通膨，可參考精選基金、ＥＴＦ和境外股票等產品，以避免短期市場震盪。
台新銀建議，積極追求資產增值的客戶，建議可以拉高股票配置比例；對於保守且偏好利息收入，則可拉高債券配置比例，選擇中年期固定收益產品。國泰世華銀則表示，可將年終獎金投資於有利息收入的定存、股票、債券等有助於增加現金流的資產。
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