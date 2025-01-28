高EPS吸金股 蛇年喊衝…台達電、亞翔等將成開市焦點

台股龍年大漲5,429點，超越兔年上漲3,163點。法人認為，連續兩年大漲後，蛇年要延續多頭格局，高獲利股是引領盤勢續強的關鍵。根據統計，2024年每股純益（EPS）逾10元的個股中，台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、亞翔（6139）、聖暉*、聯發科（2454）等股，在今年1月獲外資及投信同步買超，蛇年股價可望持續喊衝。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國及群益投顧董事長蔡明彥均認為，台股經過兩年大漲且川普今年就任美國總統後的政策多變，蛇年選股宜以具成長性且高獲利的公司為主，比較禁得住股市較大的震盪起伏，進而率領多頭續挑戰新高點。

本周除美國聯準會的利率會議之外，尚有微軟、特斯拉、Meta、AMD、蘋果、高通、亞馬遜及英特爾等多家重量級企業發布財報，預料多數科技公司財報表現不錯；台股獲利佳的公司也可望在2月搶先公布去年財報相互呼應。

雙主力同步買超的高EPS股

目前預期2024年賺逾一個股本的上市櫃公司約有170家，但今年1月以來獲外資及投信同步買超、合計買超逾2,400張者，集中在以台積電為主的半導體、AI族群，傳產則有生技、航運與綠能環保等產業。每股純益有望逾40元者有：聯發科、台積電；20至30元有：瑞昱、台光電；10至20元則有：聖暉*、順達、萬海、亞翔、台達電、胡連、智易及可寧衛。多數個股今年EPS也被預估有10元以上，並呈持續成長，代表基本面實質表現亮麗。

統一投信表示，根據CMoney統計2015~2024年的農曆年開紅盤當日表現，台灣指數上漲機率八成，平均漲幅1.03%；OTC指數上漲機率達九成，平均漲幅0.76%，上漲機率九成。凱基投顧董事長朱晏民表示，台股先前經歷川普當選美國總統迄今的震盪，蛇年開紅盤後的多頭走勢機率甚高。