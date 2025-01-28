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台積電ADR早盤重摔 分析師：台股下周可能面臨獲利了結賣壓
中國大陸DeepSeek推出高性價比（CP值）的人工智慧（AI）模型，引發對AI支出前景的懷疑聲浪，拖累台積電ADR在27日美股早盤重摔逾9%。分析師警告，台股下周開紅盤時，可能面臨獲利了結賣壓。
住友生命保險平衡資產組合投資總經理村田正行表示，美國大型科技公司已砸了規模相當於一國政府預算的大錢於開發AI，但市場一直在懷疑潛在的投資報酬率是否能與投資規模相符。先前輝達（NVIDIA）與台積電（2330）都已受惠於科技巨擘的支出熱潮。
Hargreaves Landsdown指出，雖然DeepSeek無法提供能與輝達最先進繪圖處理器（GPU）相比擬的先進技術，但其平價版產品的效率、又願意分享箇中祕訣，可能開始減弱輝達的霸主地位，即便輝達的最新晶片效能依然「優異地多」，但可能會在全球引發連鎖效應，浮現其他頗具AI影響力的場域。
瀚亞投資亞股投資組合專家黃嘉權指出，該公司的科技分析師認為，DeepSeek將能以十分之一的成本省下相當多錢，在台股下周開紅盤時，投資人可能以此為由，先行部分獲利了結。
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