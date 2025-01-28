四大金控首席經濟學家教戰…股優於債 今年投資主旋律

國泰世華銀林啟超 台股演「亂世繁花」

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，2025年為「亂世繁花」的一年，因市場錢太多，金融依舊為「繁花」，持續看好股市表現，台股可望兩位數成長、預估2025年指數突破25,000點、締造新猷。

林啟超分析，2025年為「亂世繁花」的一年，因川普採取移民與關稅政策，導致經濟還是「亂世」，但全球資金充沛助拳下，台股可望雙位數成長並突破25,000點、續攀高峰。

林啟超指出，展望2025年，美國新任總統川普對驅逐移民與加徵關稅等動作，導致經濟呈現「亂世」，但是因為市場錢太多、急覓去化管道，導致金融依舊為「繁花」，企業盈餘可望兩位數成長成為股市最大的支撐，持續看好2025年台灣與美國股市表現。

其中，台股可望兩位數成長、預估2025年指數將會突破25,000點。

富邦金羅瑋 三風險不可忽視

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋表示，美國聯準會降息支撐美股表現，資產配置仍為「股優於債」。

展望2025年，羅瑋認為，仍需注意三大潛在風險。包括：

一、美國政治及景氣的不確定性。

二、主要央行利率調降政策過於緩慢與彼此間的差異。

三、資金將會隨著風險情緒變化快速轉移，加大金融市場震盪。

羅瑋認為，隨著聯準會啟動降息，若美國經濟維持溫和成長，評價及獲利成長預期將支撐美股表現。

經濟改善預期以及央行寬鬆政策將有助提振歐股、日股信心。

新興市場表現則是取決美國政經政策變化以及市場投資氛圍。

整體而言，2025年資產配置仍是「股優於債」。

中信金林建甫 市場進入波動期

中信金首席經濟學家林建甫表示，2025年上半年美股與美債殖利率可能雙跌，且美元指數將走升，資本市場將迎來一段更為波動的時期，主因是川普上任退群、關稅談判、極限施壓，搞亂世界情勢。

林建甫認為，全世界的錢還是太多，這些因素都讓資本市場將迎來動盪，建議投資者眼睛要放亮，注意局勢及市場變化，今年下半年將隨著市場逐漸消化政策影響，加上經過國會的政策如減稅及對金融、石化產業鬆綁等利多措施，聯準會（Fed）的降息計畫以及財政寬鬆措施，將對經濟起到一定支撐作用。

他研判，下半年股價及債市殖利率將回升，美元指數則高位震盪，美元高檔震盪格局自然會影響其他新興市場的資金流向。

由於AI的發展，台灣的科技產業投資及產品出口仍然是經濟增長的主要支柱，而川普新政，放鬆金融管制，對全世界金融產業將帶來利多。

合庫金徐千婷 AI題材熱度不減

合庫金控集團首席經濟學家徐千婷表示，今年股、債波動皆高，尤其債市波動加劇已是進行式。

以「分散風險」概念而言，資產配置不只股債，還可分散到黃金、現金，甚至比特幣也可以投一些。

至於類股要選對產業，今年主軸仍是AI，甚至背後基礎設備如水電等能源有關的也可以關注，為廣義AI相關供應鏈。

徐千婷認為，債市最大利空因素為美國利率維持比預期高，雖然聯準會繼續讓利率朝中性目標前進，但殖利率下降不會等到事實到來，而是更早以前就消化提前反應，隨時間推移而鈍化，今年即便降2碼殖利率也不一定會降。

近期殖利率飆升亦是對降息預期落空的反應，未來若因通膨再起而表現出令人失望的鷹派，殖利率恐有較大上升空間。她提醒短期要掌握低點賺價差較困難，應從長期領息角度切入。