台股後市 半導體族群...外資按讚

外資普遍樂觀看待台股後市，今年以來，已有台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）等15檔個股獲得外資機構調高目標價，這些個股以半導體及電子零組件族群最多。

CMoney統計，今年以來，台積電、聯發科、大立光、日月光投控、祥碩、智邦、緯創、緯穎、嘉澤、啟碁、台達電、台光電、川湖、東陽、來億-KY等獲外資法人調高目標價，且維持原有的「優於大盤」或「買進」評等。

其中，台積電是外資法人的最大共識，持續維持「優於大盤」或「買進」評等。台積電封關前法說會釋出的展望出色，外資忙著發布報告，美銀、野村、高盛等更調高目標價，花旗並重申1,540元目標價，為法人圈中最高。另外，聯發科可望受惠於與輝達及安謀（Arm）合作，麥格理證券將目標價調高到1,620元。大立光受惠於高端產品比重提升及機器人題材，花旗將目標價上調到7.3%到3,920元。日月光投控受惠於共同封裝光學元件（CPO）投資主軸，摩根士丹利證券（大摩）將目標價調高一成、達198元。

祥碩宣布100%併購日本掛牌IC設計公司Techpoint，跨足車用市場，又切入伺服器市場，獲得外資肯定，里昂證券將目標價調高到2,345元。