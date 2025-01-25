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台股周線連二紅 留意封關到開紅盤日之間國際動態

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

加權指數封關日上漲225點，收在23,525點，成交量約3,576億元。台指期上漲328點至23,689點，正價差為163點。籌碼面部分，三大法人買超203億元，其中外資期貨淨空單減少1,569口至32,126口，現貨買超156.1億元，投信買超7.6億元，自營商買超39.9億元。上周雖然只有三個交易日，整周上漲377點，漲幅1.6%，周線連二紅。

永豐期貨指出，上周二美股開盤反應川普並無宣布較激進的關稅政策，而十年美債殖利率下跌至4.58%，雖演講上未提關稅，但演講一結束川普就在考慮2月1日針對墨西哥、加拿大及中國課徵關稅，另外川普也宣布了一項名為星際之門（Stargate）的人工智慧基礎建設的投資計劃。

而台股部分受到美股激勵與封關影響，由台積電（2330）帶領早盤開高，半導體族群普遍皆為上漲，近期熱門族群的矽光子、AR眼鏡表現也都不錯，且量能較前一日放大，從格局觀察近日又回到區間高檔，但23,600點大關仍有壓，須留意封關到開紅盤日中間的國際情況。

永豐期貨表示，本周除了美國及歐洲央行將舉行利率決議外還有ASML、META、特斯拉、微軟、蘋果、英特爾財報公告，另外也須留意川普的動態，建議投資人可透過過年期間沒休市的海外期貨進行避險。

封關日 川普 期貨 關稅

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