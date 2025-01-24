金龍年這些族群最風光 合騏大漲713%、光聖飆漲577%

台股龍年以23,525.41點封關，龍年大漲5,429.34點，封關點位及漲點都寫下歷史新高紀錄， 統計上市櫃公司龍年表現，漲幅排名前十大公司中，以綠能、矽光子、機器人及無人機概念股漲勢最搶眼，龍年最飆股為合騏（8937），漲幅高達713.4%，光聖（6442）則是大漲577.07%奪下亞軍，第三大漲幅為聯鈞（3450），上漲447.46%。

台股龍年亮麗封關，封關點位創下農曆年封關史上最高；上市公司市值75.53兆元，市值增加18兆元，創史上最高；統計龍年大漲5,429.34點，漲幅30%，為歷年農曆年最大漲點。

龍年台股持續揚升，指數最低出現在2024年2月16日18,096.07點，最高則是2024年7月11日收盤在最高價24,390.03點，當天盤中則是寫下24,416.67點的歷史新高。

三大法人在龍年僅投信站在買方，大舉加碼8,016.65億元，外資則是一反兔年買超態勢，轉為大幅賣超7,756.51億元，自營商也減持7,913.68億元，三大法人龍年合計賣超7,653.53億元。

分析龍年各類股表現，在AI高速發展下，由科技股拔得頭籌，其他電子指數大漲67.99%居冠，第二名為半導體指數57.72%，電子指數漲幅42.33%居第三，第四則傳產的運輸類股30.38%，第五名為金融指數的26.92%。

統計龍年上市櫃公司的股價表現，漲幅前十大公司依序是合騏、光聖、聯鈞、錦明、上詮、環宇-KY、天品、羅昇、和椿、世紀等；合騏受惠綠能商機題材，成為龍年最飆股，漲幅高達713.4%。

矽光子族群則有4檔進榜前十大飆股，光聖大漲577.07%居第二大漲幅；聯鈞 上漲447.46%，居漲幅第三名；上詮漲幅361.89%；環宇-KY也大漲361.79%；機器人概念股有羅昇及和椿；無人機則有錦明及世紀。