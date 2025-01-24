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蛇price！川普台系受惠股 台積電、聯發科等嗨翻天

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

美國政府推動AI基礎設施政策、更大力支持加速太空產業發展，為科技股提供強而有力的支撐。法人指出，美國科技股與台灣科技股連動大，將帶動台灣供應鏈受惠，市場看好半導體、低軌衛星、AI相關等公司表現，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、華通（2313）等「川普政策概念股」將擁後市利多。

隨川普就職後，近期「川普政策概念股」吸引了大量資金流入。觀察台系科技股供應鏈方面，篩選近五日三大法人積極買超逾千張、且近一周股價具正成長（統計自20至22日漲幅），包括：台積電、光寶科（2301）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、華通、智原（3035）、奇鋐（3017）、建準（2421）、聯發科、聯茂（6213）、訊芯-KY（6451）、瑞昱（2379）、昇達科（3491）、智邦（2345），金蛇年開紅盤可期。

瑞銀全球財富管理投資總監辦公室（CIO）分析，針對川普關稅風險、對美國財政政策擔憂以及與通脹和聯準會（Fed）政策相關的預期變化，可能會導致股市在短期內走勢震蕩。

不過，美國經濟活動具韌性、盈利穩健增長、借貸成本下降以及資本市場活動潛在回溫等因素，因此在基準情景中，預計標普500指數將在今年末達到6,600點。

法人補充，川普政策預計將激勵AI相關、特斯拉、比特幣、軍工國防、金融等領域熱錢流入。不過，後市需留意的是，市場雖持續歡慶川普二次入主白宮，然而針對近期表態將加徵中國及歐洲關稅等，仍需注意各國的應對策略，因此若關稅戰升溫，恐使大盤承壓。

川普 美國經濟

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