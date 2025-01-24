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歷年農曆年封關行情一表看 節後紅包行情台股漲相佳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
數鈔票示意圖。聯合報系資料照
數鈔票示意圖。聯合報系資料照

金龍年台股封關一如市場預期收紅，大盤上漲225.4點，漲幅0.97%，創近10年封關日最大漲點與漲幅，統計金龍年台股從18,096.07點上漲5,429.34點來到23,525.41點，漲幅30%。展望金蛇年，投信法人表示，農曆年後紅包行情可期，投資人可多留意台股相關投資契機。

群益投信表示，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。農曆年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，企業獲利回到成長軌道，台股產業庫存逐漸恢復健康，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續可持續關注美國總統川普新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。整體而言，金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

近11年農曆年大盤封關日表現。（資料來源：CMONEY、2015~2025／表格整理：群益投信）
近11年農曆年大盤封關日表現。（資料來源：CMONEY、2015~2025／表格整理：群益投信）

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