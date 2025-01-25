0050與00632R如何在多空頭時期應對？他37歲提早財務自由曾百萬翻成千萬又倒賠回去

撰文：李亞珊

投資路上，誰沒賠過錢？那些現在看起來很厲害的投資達人，其實也曾有虧損到懷疑人生的時候。本期〈特別企劃〉邀請兩位過來人分享他們在股市大賠後如何站起來的故事。本篇主角為「K線捕手」楊忠憲。

今（2025）年47歲的楊忠憲，擁有超過15年的投資經驗，專注研究台股技術分析，具有「K線捕手」稱號的他也是許多投資新手的啟蒙老師，在長年實戰中，他的平均交易勝率高達8成，但看似一帆風順的他，也曾在股市遭遇滑鐵盧，所幸他憑藉從失敗中學習的精神，重新站起來，並在37歲成功提早退休，樂享財務自由的生活。

楊忠憲回憶，他最初是在2007年接觸股市，「當時我的原則很簡單：不要碰不懂的事情，但我也希望透過投資，達成『以錢賺錢』的生活方式。」他努力學習投資知識，並靠著在人力銀行的穩定薪水和過去餐飲創業的積蓄，累積了第一桶金。

到了2010年，他以100萬元作為本金，開始在股市中全力以赴，在嘗到一些甜頭後逐漸加碼，沒想到短短1年內，他的股票市值就突破千萬元，但他並未意識到潛藏的風險。

昔跟風買千金股慘賠 重新思考投資本質

「2011年的千金股王是宏達電（2498），股價一度飆到1,300元，許多法人甚至看好它有機會攻上1,800元。」楊忠憲回憶起當年的投資熱潮，仍然記憶猶新，他在宏達電股價還在400多元時就開始買進，隨著不斷獲利，他更放膽加大資金，越買越多。

「結果宏達電從1,250元開始大幅回檔，最後讓我虧損約150萬元。」楊忠憲坦言，這筆損失讓他遭受重創，「這場震撼教育，狠狠教會了我投資不能只是跟風，還讓我明白自己的盲點。」

經過這次失敗後，楊忠憲重新思考投資的本質，並決定深入研究技術分析，「那時候我回想，這不就是犯了自己最初的禁忌—碰了不熟悉的事物嗎？」他花了多年時間學習技術分析，並建立出一套屬於自己的交易策略。

「我跌過跤後才知道，投資不能貪多，且要嚴守停損紀律，專心在自己真正理解的領域，穩紮穩打才是獲利關鍵。」經過多年的學習和實踐，楊忠憲確立自己的3個投資原則：⑴以技術分析為主，將80%的精力用來研究K線和圖表；⑵籌碼和市場消息為輔，10%分析籌碼，其餘10%留給基本面和市場消息；⑶專注標的，只投資台股和ETF，不碰衍生性金融商品也不做空。

專注順勢交易 年化報酬率25%不是夢

想要在股市中穩定獲利，楊忠憲歸納個人的投資祕訣：順勢操作並搭配3條均線，他以元大台灣50（0050） 和元大台灣50反1（00632R）為例，分享他如何在多頭、空頭和盤整時應對。

楊忠憲以20日均線來判斷趨勢，只有在20日均線上揚且股價站上時才會開始關注0050，並在5日均線和10日均線出現黃金交叉時買進，出現死亡交叉時賣出。

「當20日均線持續維持上揚時，代表進入多頭階段，這段時間內可能會多次進出，屬於波段操作，當股價跌破20日均線時，則進入空頭階段，就要進行『反向操作』。」

楊忠憲繼續說，空頭時他會將資金轉向0050反1，並使用相同的均線交易策略，也就是隨著0050反1的20日均線上揚，出現黃金交叉時買進，死亡交叉時賣出，同樣能抓住一波反向獲利機會。「如果採用此交易模式，在多空頭市場都能操作的情況下，年化報酬率可達 25% 以上。」

創業連跌3次跤 終敲響成功之門

楊忠憲從小耳濡目染父親的餐飲創業歷程，對風險控管和穩健經營有深刻的認識。在他的創業路上，他先後嘗試開設咖啡廳、簡餐店和火鍋店，卻因市場競爭激烈和經營模式不夠完善而收場。

他坦言：「父親是從餐飲業創業起家的，所以我對這個領域相對熟悉。雖然連續失敗，但這3次經驗教會了我創業就像投資，必須做好風險管理和資金控管，才能承受失敗的代價。」這樣的觀念讓他在每次創業中都妥善分配資金，確保虧損在可以承受的範圍內，並保留重新挑戰的可能性。

楊忠憲原有近180萬元的資金，經虧損後僅剩30萬元，他在第4次創業時一鼓作氣投入資本需求更小的餐飲生意，選擇降低店租和簡化管理成本，最終獲得成功。他說：「我發現過於複雜的商業模式容易出問題，簡單且效率高的方式才是關鍵。」這種「少即是多」的經營策略，讓他的門市迅速獲得穩定收益。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。