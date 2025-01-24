富邦證券投資人完成指定交易 抽星宇航空頭等艙機票

富邦證券為提供投資人善用年終獎金的機會，即日起推出「交易8、好運發」活動，投資人只要完成指定交易條件，就有機會抽中星宇航空頭等艙雙人台北東京來回機票、Super73電動輔助車或5,000 mo幣等大獎。即將邁入金蛇年，上班族年終獎金入袋後的投資與應用，成為資產成長的關鍵。來參加富邦證券舉辦的活動，投資人在輕鬆理財的同時，還有抽中大獎的機會。

富邦證券用戶自即日起至3月底止，只要以電子交易台股與海外股、債滿新台幣8萬元、國內外期貨（含選擇權）電子交易滿8口、單月新增融資均額8萬元、單月新增借款均額8萬元或新增借券委託標的等任一條件，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數還可累計。活動詳情請參考富邦證券「交易8、好運發」活動網站。

富邦證券海外股票交易春節期間不打烊！投資人於1月25日至2月2日過年期間，以海外股票電子平台交易海外股票滿1,000美元，除了可累積交易金額參與上述抽獎活動外，還可獲得100 mo幣的加碼回饋（限量5,000名）。此外，富邦證券電子下單「七大股票市場免低收手續費」優惠，好評再延長！2025年透過富邦證券海外股票交易平台下單投資美國、英國、日本、香港、德國、新加坡以及滬深等七大股票市場，持續享有免收低收手續費，客戶只要透過手機就可以隨時參與全球主要股市。