元大證券過年不打烊 手續費好搶眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券過年不打烊，推出美股電子交易「手續費」優惠活動。(元大證券/提供)
元大證券過年不打烊，推出美股電子交易「手續費」優惠活動。(元大證券/提供)

農曆新年將至，領到年終獎金或壓歲錢後，該如何妥善運用成為大家關心的話題。除了存進銀行外，還有更聰明的選擇就是投資理財，讓小錢滾成大錢！元大證券表示，台灣春節期間，雖然台股休市，但美國股市正常交易，透過元大證券投資先生APP電子下單，投資人就能在假期內進行美股交易，不受時差與假期影響，即可輕鬆布局美國股市，把握市場動態，參與全球最大資本市場，搶占投資先機。

為鼓勵投資人善用紅包、獎金進行理財，元大證券特別祭出「美股手續費優惠活動」，活動期間內透過電子下單交易美股，享有限時手續費率優惠，降低投資門檻，投資人能夠更輕鬆地進行美股布局，讓紅包獎金發揮最大效益。

元大證券表示，美股市場擁有許多高成長性的企業，透過穩健的長期投資策略及複利效應，能有效提升資產價值。對於年輕族群而言，將紅包或年終獎金投入市場，從小培養理財觀念，有助於建立穩固的財富管理基礎。元大證券提供多元投資工具與全球市場布局機會，協助投資人靈活掌握市場脈動，實現財富增值目標，成為您投資理財好夥伴。

更多活動優惠資訊，歡迎到元大證券國際金融網或下載元大行動APP「投資先生」，在新的一年蛇來運轉開啟財富新篇章！活動網址：https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/usadm/lsi.html

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