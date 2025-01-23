去年12月證券劃撥存款為兩個月高點、融資餘額飆17年新高 官員這麼說

中央銀行23日公布2024年12月金融情況，受到美國總統川普將上任影響，國內散戶投資態度轉趨「停看聽」。其中，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額增至3.34兆元，為兩個月高點，月增179億元；融資餘額4,442億元飆上17年新高、月增58億元。儘管股價平均指數持續走揚，但去年12月股市平均成交值3,329億元，為三個月低點，月減173億元。

央行經研處副處長曹體仁解讀，去年12月股市高檔震盪，加上川普將於2025年元月走馬上任，從證券劃撥存款、股市成交量等數據顯示，散戶觀望氣氛濃厚。

曹體仁說明，以月底數而言，去年12月證券劃撥存款餘額為小增179億元，但進一步觀察旬平均數（每月10日、20日及月底），證券劃撥存款為3.36兆元，為11個月低點、月減210億元，數據不一，主要是散戶進場時間點有所差異。

另外，去年底融資餘額雖創高，但觀察融資餘額的股數，從2024年10月起持續往下走、呈逐月下降趨勢，顯示去年12月融資餘額飆高，並非散戶對台股信心大幅增加，而是受到股價上漲、特別是高價股走升的影響。

央行統計顯示，2024年12月平均股價指數為23,078點，為五個月高點，曹體仁說，去年10月開始，股價指數位處22,854至23,078點之間高檔震盪。資料指出，去年12月，散戶成交金額占比由前一個月的52%小幅上升為53%，外資則是自35.8%微幅降至34.1%。

央行23日公布，受到活期儲蓄存款成長減緩影響，2024年12月貨幣總計數M1B年增率下降為4%，另外，定期存款與外匯存款年增率上升，M2年增率上升為5.51%。統計2024年全年，M1B及M2平均年增率分別為4.61%及5.83%。

俗話說「台灣錢、淹腳目」，央行資料指出，去年12月活期性存款餘額增至24.54兆元、定期性存款為19.79兆元，以及全體貨幣機構總存款62.77兆元這三項，全數締造歷史新高紀錄。