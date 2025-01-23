就市論勢／光通訊、PC、手機鏈 吸睛

經濟日報／ 統一投信台股團隊

盤勢分析

農曆年前獲利了結賣壓及美國新總統就職的政策不確定性影響，台股封關前震盪，但仍處偏多格局。封關期間，適逢美股超級財報發布期，包括：1月29日的特斯拉、微軟、艾司摩爾，1月30日的蘋果等，這些重量級科技公司財報與產業展望，都將左右台股金蛇年開紅盤後的走勢。

此外，國際上有「一好一壞」焦點，一好是以色列、哈瑪斯停火協議生效，預計2月4日展開第二階段談判，地緣政治降溫有利股市。但市場預期日本央行可能宣布升息，一旦美日利差收斂，日圓可能再現升值，利差交易（carry trade）恐影響資本市場。

投資建議

台股元月見到高點，2月震盪可能加劇，將以財報為依歸，呈現個股表現。AI需求強勁，表現空間可望優於其他產業族群，預期今年還是將圍繞AI主軸。

GB200晶片出貨雖然遞延，但資金並未撤出AI，只是轉向ASIC晶片，且GB200遞延已反映在股價，隨時間過去，股價可望呈現均值回歸。並持續看好高速傳輸需求強勁，使光通訊類股受惠。

川普關稅政策可能使電子產品進出口成本提高，近期大陸對消費性電子產品的補貼政策有望推升市場需求，加上目前PC及手機庫存水位處相對低檔，短期有機會出現回補。整體操作建議逢低布局不追高，最好買點是川普新政干擾的大跌時。

台股 日本央行 財報

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