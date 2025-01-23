鴻海被外資狂賣、龍年仍逆勢大漲77% 環球晶則跌最重

台股龍年上市櫃遭外資提款7,287億元，統計前十大外資賣超金額最多的個股，AI股台積電（2330）遭外資賣超771億元，位居賣超金額第一，其次為聯詠（3034），賣超722億元，第三名為鴻海（2317），賣超681億元。不過鴻海在龍年的整體漲幅達77%，為外資賣超金額前十中漲幅最多的個股，勝過台積電的75%。

外資在兔年於集中市場買超1,791億元，龍年在集中市場卻賣超高達7,756億元，櫃買市場則買超468億元，合計共賣超台股7,287億元。根據CMoney統計，外資賣超金額前十名為台積電、聯詠、鴻海、中租-KY（5871）、中信金（2891）、廣達（2382）、聯電（2303）、環球晶（6488）、欣興（3037）、宏碁（2353）。

外資賣超台積電達771.78億元，聯詠722.06億元，鴻海681.07億元，中租-KY456.44億元，廣達、聯電也都遭賣超超過400億。

觀察賣超金額前十大名單，AI概念股就占了五檔，分別是台積電、鴻海、廣達、欣興和宏碁，且僅台積電、鴻海龍年有大漲超過7成，廣達整年僅上漲5%，欣興、宏碁則下跌約兩成。金融股僅中信金上榜，不過中信金仍逆勢強漲39%；跌幅最重的為環球晶，下跌41%。