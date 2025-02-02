盤整股價好難熬...一鍵出清是唯一解？專家：無盡持有只是「買進後忘記賣」

長期投資是一種態度、一種分析的方法。

我的意思是，將思考的流程專注於決定要不要在對的價格投資於一間公司（一門生意），而不是試著做一筆超棒的股票交易。

在盤整市場中，這種投資哲學，也就是你分析公司的方法，並不需要改變。但是買進並持有的程序、你的投資哲學的執行方式則需要稍做調整。

買進並持有就只是「買進然後忘記賣」的策略而已。

買進一支股票前，你很可能很認真做了該做的研究，但是「持有」就只是掩飾你缺乏具體的賣出程序而已，除非你認為「持有直到死亡將我們分開」是賣出程序。

「買進然後忘記賣」在長期牛市來說很有用，本益比會從很低一直擴張到很高。

在盤整市場中，你應該採用的是主動的買進及賣出策略：股票被低估時買進，完全反映價值後賣出，而不是等到股價被高估才賣出。

波動性—你最新的好朋友

盤整市場至少不無聊。我們的投資到最後可能會白忙一場，但至少是很刺激的過程。

盤整市場的波動性非常大，過程可能很刺激，但是報酬率很不刺激。

你必須和波動性成為朋友；你要尊重波動性，並且善用波動性。

我不是建議你摸頭探底，在高點變現、低點all in（房子拿去抵押、連你的愛貓也被抓去當鋪典當）。雖然看過去的線圖找高低點很容易看出來，但是在當下並不明顯。

摸頭探底的人會根據他們對股價、利率或經濟狀況的短期方向預測，來做買賣的決策。建立一個成功的摸頭探底的程序非常困難，甚至是不可能。

這麼做除了你需要猜對兩次—買進和賣出的時機—還有情緒是主導市場的因素，尤其是在頭部和底部的時候。

就算你猜對經濟事件，幸運女神親吻你的臉頰，你抓對了時機，但市場也可以根本不認帳，後來完全不理會你猜對的經濟事件。

舉例來說，2007年夏季時，房市泡沫終於破滅了，次貸這個有毒的廢物貸款浮上檯面。信貸市場急凍⋯⋯然後你會想，股市應該會下跌吧？才沒有，道瓊漲到歷史高點，創下14,000點，好幾個月都沒對這個問題做出任何反應。

事實上，最糟糕的事就是，你只猜對一次市場的方向改變。你會以為自己已經了解市場了，但其實你並沒有真的了解它。

隨機性只是在耍你，如果你上當了就會虧損，或是沒有賺錢。

抓準個股的時機，而非大盤的時機

不要試著摸頭探底，我對波動性的回答是，透過嚴格執行買進及賣出的程序，選擇個股的價值時機。

如果你不喜歡「選擇時機」這個用語，也可以稱為「定價」—你要為個股定價。你在股價被低估時買進，在完全反映價值時賣出。

選擇股票的時機，首先要將股票分析拆成3個部分，也就是品質、估值和成長性，然後合併分析。若要避免落入「好公司／爛股票」這個誘人的陷阱，或者更糟的是「宗教股」的情緒陷阱，就對公司進行分析（品質與成長性）以及個股分析（估值），兩個是分開的步驟，然後問2個不同的問題：

1、XYZ是不是好公司？ 2、XYZ是不是好股票（投資）？

再進一步，如果兩者（好公司與好股票）的答案都是「是的」，就可以買進這支股票了。

本來我看多，後來我看空，現在我看破了！—米爾頓．柏利（Milton Berle，喜劇演員）

如果沒有通過好公司測試，那就繼續找別的股票—還有更多好公司的股票！但是，如果一些公司通過好公司測試，但是沒有通過好股票測試，你可以打造一個「稍後再買」清單，或是稱為「我想要在對的價格持有的公司」清單。

每一間你覺得值得持有的公司（高品質、成長品牌），設定這間公司會變成好股票的最佳價格或估值水準。先用相對與絕對估值工具的組合來判斷公平價值，然後選擇必要的安全邊際（公平價值的折價）、讓你買進的本益比。

最後（也是最困難的部分），耐心等待這支股票跌到預先設定的目標估值水準以及／或是價格。

使用估值目標，例如本益比（或是價格現金流比、價格帳面價值比等）比使用目標價還要有優勢。

隨著時間過去以及盈餘成長，特定目標價會變得沒那麼重要，因為目標價是在盈餘動力較低（或較高）的時候設定的。

因此，就算股價上漲，如果盈餘動力以較快的速度升高，這支股票仍可能吸引投資人買進。

打造願望清單的好處是，就算沒有立即買進股票，做分析所花的寶貴時間也不會白費。通常以好的價格、好的條件買進好公司的機會，稍後就會出現。

編寫「稍後再買」清單，讓你不會對好公司產生情緒上的依附。

這麼做可以讓你的情緒符合事實，那就是，投資並不是為了在任何價值擁有好公司感覺良好，而是為了賺錢並且承擔合理的風險。

以靜制動

投資的第一目標應該是不要虧錢，因此你應該盡量避免邊緣決策：不要買品質、估值和成長性架構全都還沒達到適當分數的股票。

布萊斯．帕斯卡（Blaise Pascal）曾說：「人類所有的苦難，皆來自無法獨自安靜地在房裡坐著。」你必須能按兵不動，直到好的投資機會出現為止。

這真的很難辦到，尤其是當股票一直漲漲跌跌、新聞如洪水湧出、財報季，而且很多人在交易的時候。

1998年在波克夏．海瑟威 （Berkshire Hathaway）的股東大會上，巴菲特說：「我們不會因為採取行動而獲利，只有做對的決定才能獲利。至於我們要等多久，答案是無限期。」

巴菲特在不採取行動時會玩橋牌，而他的左右手查理．蒙格則是訓練自己的心理模型，他會閱讀各種提升他才智的書籍。

在大牛市期間，現金是你最大的敵人，因為現金不會因為市場上漲也跟著增加。

我們在第3章談過，在牛市期間，持有債券或現金會有虧損的機會成本，但是在盤整市場中，因為缺乏具有吸引力的股票，當固定收益工具也在爭取你的資本時，現金就會是個不錯的好朋友。

如果你是摸頭探底的人，那麼你的現金餘額就是一個函數，表達你認為市場接下來會如何發展。但是摸頭探底者的現金餘額，是市場中出現的投資機會的副產品。

如果你找不到好的股票以符合你的QVG條件，那麼現金或短期債券都是很好的替代選擇，直到新的機會出現為止。

你不應該為了完全投資而買股票。

我完全不想要預測短期和長期利率，或是貨幣市場基金的殖利率，但是不論這些工具的殖利率如何，只要不是在虧損的狀態，這些工具都優於邊緣投資。

除非你找到絕佳報酬率的股票，符合所承擔的風險，那麼你就應該以現金來保留你的錢。

時候到了，就要出擊

專業的投資經理人沒有時間玩橋牌或是閱讀和投資無關的書（可能是文明史，或是上一次冰河時期），至少不能用公司的錢做這些事。

就算你在家投資也會面臨類似的問題—另一半（和老闆一樣）似乎就是不了解，什麼也不做，其實就是在跟隨偉大投資人的腳步！

「按兵不動」的時間，應該要用來增加你的專業領域知識。你應該準備好作戰，研究品質和成長性分數高的公司，以及尋找應該放進「下次再買」清單中的公司。

然後監控情況，當時候到了，你的「下次再買」清單中的公司達到買進目標的股票評價時，就要毫不遲疑地出手。