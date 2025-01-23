外資龍年賣超7,756億 這兩檔遭大賣逾百萬張

台股龍年大漲5,429.34點， 創下農曆年歷史最大漲點，但統計外資在集中市場卻是賣超7,756億元，遭外資大賣的前十大個股中，有兩檔在龍年慘被賣超逾百萬張，外資賣超張數最高的個股是中信金（2891），龍年大賣超132萬張，不過，股價卻是不畏外資賣壓，龍年漲幅38.9%；另外，聯電（2303）也遭外資賣超101.6萬張。

台股龍年以23,525.41點封關，封關點位創下農曆年封關史上最高；龍年中的高點一度衝達24,416點，創下歷史新高；上市公司市值75.53兆元，市值增加18兆元，創史上最高；龍年大漲5,429.34點，漲幅30%，為歷年農曆年最大漲點。

相較於兔年外資在集中市場買超1,791億元，龍年外資在集中市場卻是賣超7,756億元，但櫃買市場則是買超468億元，合計賣超台股7,287億元；統計龍年遭外資賣超張數前十大個股中，電子股占6檔，金融股有2檔。

以張數來看，龍年外資賣超前十大個股依序是中信金、聯電、台新金（2887）、中鋼（2002）、宏碁（2353）、群創（3481）、華邦電（2344）、中租-KY（5871）、英業達（2356）、力積電（6770）等；外資龍年賣超前兩名都超過百萬張的賣超張數，不過，中信金龍年股價仍是上漲38.9%，另一檔上漲的則是台新金，雖遭外資賣超87.8萬張，龍年股價則是上漲2.05%。