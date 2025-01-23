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外資龍年大賣台股 但買超張數前十大竟然沒有電子股

經濟日報／ 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導
龍年外資買超張數前十名。（製表：馬琬淳）
龍年外資買超張數前十名。（製表：馬琬淳）

台股龍年以23,525.41點封關，龍年大漲5,429.34點，但外資在集中市場卻是轉為賣超7,756億元，統計外資龍年買賣超個股張數發現，獲得外資買青睞的前十大個股中，竟然沒有電子股入列，全數由金融股及傳產股所搶占，其中買超張數冠軍為新光金（2888），外資買超258萬9,912張，進榜的金融股達5檔，另外，航空雙雄也獲外資大買。

台股龍年以23,525.41點封關，封關點位創下農曆年封關史上最高；上市公司市值75.53兆元，市值增加18兆元，創史上最高；統計龍年大漲5,429.34點，漲幅30%，為歷年農曆年最大漲點；另外，龍年的高點一度衝達24,416點，也創下歷史新高。

相較於兔年外資在集中市場買超1,791億元，龍年外資在集中市場卻是賣超7,756億元，但櫃買市場則是買超468億元，合計賣超台股7,287億元；不過，仍有逆勢獲得外資買盤青睞的公司。

統計龍年外資買超個股張數前十大依序是新光金、華航（2610）、凱基金（2883）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、遠東新（1402）、元大金（2885）、長榮航（2618）、寶成（9904）、亞泥（1102）等；買超張數前十名中，金融股占5檔，航空雙雄也入列。

龍年外資買超張數最高的是新光金，其次是買超華航79萬張，買超凱基金77.9萬張；以龍年漲幅來看，新光金收在12.3元，龍年漲幅達46.25%；不過，外資買超前十名中，以國泰金的龍年漲幅52.16%最高，富邦金漲幅達43.43%，凱基金漲幅42.98%。

航空股部分，華航居外資買超張數第二名，龍年漲幅26.83%，長榮航的漲幅則達47.91%，外資買超20萬張。

凱基金 外資

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