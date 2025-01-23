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龍年外資買超金額第一名為國泰金 但漲幅最多的是它

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
龍年封關，統計龍年外資買超金額最多的為國泰金（2882），達475.42億元。記者曾學仁／攝影
龍年封關，統計龍年外資買超金額最多的為國泰金（2882），達475.42億元。記者曾學仁／攝影

龍年封關，統計龍年外資買超金額最多的為國泰金（2882），達475.42億元，其次為台達電（2308），買超448.37億元，富邦金（2881）則位居第三，共買超339.11億。不過外資買超金額前十名中，漲幅最多的為藥華藥（6446），龍年累計漲幅達122%，但外資僅花了178.41億，堪稱CP值最高的股票。

龍年期間為2024年2月5日至2025年1月22日，根據CMoney統計，外資買超金額前十大的分別為國泰金475.42億元、台達電448.37億元、富邦金339.11億元、新光金（2888）310.66億元、台光電（2383）196.62億元、華航（2610）196億元、藥華藥178.41億元、瑞昱（2379）161.72億元、聯發科（2454）134.44億元、元太（8069）128.39億元。

外資買超金額前十名中電子股占五檔，金融股為三檔，傳產一檔，生技股一檔。其中，外資在龍年都各花了超過300億來買超國泰金、台達電、富邦金、新光金，論漲幅國泰金、台達電累計漲幅都有達52%，富邦金、新光金漲幅超過四成。

不過，如論「CP值」，以藥華藥居冠，藥華藥龍年累計漲幅達122%，而外資買超金額不到200億元；買超金額前十大中，瑞昱漲幅最少，整年度上漲16.94%，不過外資仍花費161.72億元買超。

台股龍年22日封關，在三大法人齊力買超下，終場大漲225點、收23,525點，龍年台股大漲5,429點，漲幅達30%，為歷來農曆年最大漲點，而龍年最高點位達24,416點。

龍年買超金額前十名。表：經濟日報
龍年買超金額前十名。表：經濟日報

台股 台達電 國泰金 外資 藥華藥

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