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台積電龍年竟遭外資賣超771億 但股價逆勢飆漲75%

經濟日報／ 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導
龍年封關，台積電（2330）收在1,135元，統計金龍年台積電遭外資賣超771.77億元，高居個股賣超金額冠軍。（路透）
龍年封關，台積電（2330）收在1,135元，統計金龍年台積電遭外資賣超771.77億元，高居個股賣超金額冠軍。（路透）

龍年封關，台積電（2330）收在1,135元，統計金龍年台積電遭外資賣超771.77億元，高居個股賣超金額冠軍，但股價卻是逆勢大漲75.7%，市值29兆4,336億元，激增12兆6,814億元，龍年台積電約影響大盤指數逾4,000點。

台股龍年以23,525.41點封關，封關點位創下農曆年封關史上最高；上市公司市值75.53兆元，市值增加18兆元，創史上最高；統計龍年大漲5,429.34點，漲幅30%，為歷年農曆年最大漲點；另外，龍年的高點一度衝達24,416點，也創下歷史新高。

以權王台積電金龍年的表現來看，封關收在1,135元，相較兔年以646元封關，統計龍年上漲489元， 漲幅75.7%；龍年市值達29兆4,336億元，全年市值增加12.68兆元。

統計龍年外資在集中市場賣超7,756億元，但櫃買市場則是買超468億元，合計賣超台股7,287億元；台積電龍年也遭外資賣超，以賣超金額來看，外資賣超台積電達771.77億元，居賣超個股金額冠軍，不過，投信及自營商則是分別買超423.45億元、78.33億元，合計三大法人賣超台積電金額為269.99億元。

若以外資賣超張數來看， 台積電龍年遭外資賣超57,490張，但投信買超41,394張，自營商買超11,464張，合計三大法人賣超4,632張。

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