海外金融投資 大陸不再是首選而是這個地區
北威國際集團23日發布「2025台灣經濟展望調查報告」，其中關於2025年的海外金融投資方面，在可複選的條件下，大陸不再是主要投資地區，取而代之有高達83.3%的受訪者，認為美國是主要投資地區。
報告指出，在投資海外股票、債券、ETF等金融資產的地區選擇上，在可複選的條件下，美國以83.3%的比例高居首位，排名第2名至第5名的東南亞的16.7%、大陸的16.3%、印度的14.9%、歐元區的12.1%，顯示出美國在投資選擇中的顯著優勢。
其中，選擇美國作為首選地區的受訪者，在所有年齡層中皆超過五成，其中20到40 歲的受訪者比例最高，達到68.8%；選擇其他地區的比例則差異不大。
在性別方面，不論受訪者是男性還是女性，選擇美國作為海外金融投資地區首選的受訪者依舊占大多數，男性的比例為58.9%，略高於女性的54.9%。
在海外直接投資、增加廠房設備等FDI的選擇上，在可複選的條件下，有高達60.7%受訪者認為東南亞將是主要投資地區，其次42.7%的美國，第3至5名分別為印度的18.4%、大陸的12.4%、東歐的8.1%，受訪者展現出鮮明的投資取向。
北威集團於2024年12月25日至2025年1月2日，針對學術界、產業界及海外台商進行經濟展望問卷調查，經回收376份產學界專業人士有效填答問卷後，提出。基本統計數據外，也針對不同年齡層、產業別、性別、地區進行交叉分析。
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