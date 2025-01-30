技術分析、基本面分析...哪個才能在股市賺大錢？市場根本沒有秘技和正解

本書不是一本討論如何交易的書，也不是一本討論交易技巧的書，它並沒有提供任何在市場上賺大錢的建議或推薦。

有太多具有抱負的交易者，希望藉由指南類書籍來完成這樣一個不適合公式化處理的任務，完全忽略了有些交易成功的重要概念，其實與方法無關。

讀者如果想在市場上尋求輕鬆賺錢的祕訣，顯然無法在本書中找到答案，而且很可能會覺得失望，雖然我認為他們即使遵循那些承諾能讓他們輕鬆賺錢的書籍，也會同樣感到失望。

反之，那些想在市場上建立潛在成功基礎的人，應該會發現本書的觀點即使沒到不可或缺，起碼也非常具有參考價值。

表面上看來，本書雖然是一本探討成功交易的書籍；但在更廣泛的意義層面上，其實是討論成功的一般原則。

讀者將發現，本書強調的大多數特質，也同樣適用於在任何領域獲得成功。

我記得多年前，在結束了一場有關成功交易的演講之後，有位與會者前來找我，他自我介紹說：「我是個牧師，你提出的許多觀點，對於我成功建立教會非常重要，這讓我覺得非常神奇。」交易與教會活動之間可謂天差地別，但同樣的關鍵要素似乎仍然適用。

我認為成功或許存在某些共通原則，而我只是藉由偉大交易者的觀點發現了它們。

交易沒有唯一正確的方法

在我們考慮什麼對於交易成功是重要的之前，不妨先從不重要的事情開始，因為許多交易初學者認為對交易成功至關重要的東西，實際上是完全搞錯了方向。

很多準交易者相信交易想要成功，只需要找到某種可以解釋和預測價格走勢的神祕公式或系統就夠了，所以只要他們能夠找到這種得以發現市場價格行為的解決方案，就能確保交易成功。

這種認為交易成功就是找到某種理想方法的想法，是完全錯誤的。

事實上，交易沒有所謂唯一正確的方法。

為了說明這點，我要比較兩位曾採訪過的交易者採用的交易哲學和方法：吉姆．羅傑斯（Jim Rogers）和馬丁．舒華茲（Marty Schwartz）。

推崇基本分析的吉姆．羅傑斯（Jim Rogers）

羅傑斯是一位非常成功的交易者，雖然他會堅稱自己是投資人，不是交易者，因為其持有部位都屬於長期性質。

1973年，他與喬治．索羅斯（George Soros）合夥成立「量子基金」(Quantum Fund)，這是有史以來最成功的對沖基金之一。

1980年，羅傑斯離開量子基金，因為該基金經營得特別成功而持續擴張，於是產生許多羅傑斯不想承擔的管理責任。他希望能夠專注於市場研究和投資，所以決定「退休」，開始管理自己的資金。

羅傑斯特別擅長判斷宏觀大局，預見主要趨勢發展。當我在1988年訪問他時，黃金價格已經連續下跌8年了，但羅傑斯似乎相當確定，黃金的空頭市場還會持續發展10年。

「將軍總是打最後一場戰爭，」他說，「投資組合經理人永遠會投資最後一波多頭市場。認為黃金永遠是最佳價值儲存媒介，這種想法很荒唐。歷史上的某些時候，黃金會喪失購買力——有時甚至長達好幾十年。」

羅傑斯的判斷完全沒錯，黃金的價格跌勢又持續了11年。

另一個他特別有意見的市場，則是日本股票市場。

當時，日本股票正處於爆發性大多頭市場。可是，羅傑斯堅信日本股票會發生劇烈的反向走勢。

「我很確定，日本股市即將嚴重崩盤——而且可能就在未來1、2年……即將下跌80％至90％。」這個預測看似荒謬，結果卻完全正確。

在我們這次談話過後1年多，日本股票市場出現頭部而隨後開始下滑，日經指數在隨後14年內，大約喪失80％的價值。

顯然，羅傑斯的意見不容忽略。

他是個基本分析者。我曾經問過他如何看待走勢圖判讀，他的回應毫不掩飾對於技術分析的嘲弄。

「我不曾碰過靠技術分析致富的人，」羅傑斯說，「當然，這不包括出售技術分析服務的人，他們確實可能賺很多錢。」

我接著問羅傑斯是否曾經使用走勢圖。「會的，」他說，「我可以知道市場目前的情況……我不會說——你剛才用的是哪個詞？反轉？『市場將在這裡反轉。』我甚至不知道反轉是什麼。」

當我準備解釋這個名詞的意思，他把我打斷。「別告訴我。這可能讓我更混亂。我不了解那些東西，我也不想了解。」

我猜測，對於某種特定交易方法的態度，應該沒有比羅傑斯對技術分析那樣更不以為然的了。

靠技術分析致富的馬丁．舒華茲（Marty Schwartz）

接下來，讓我們看看另一位特別成功的交易者舒華茲，他採用的分析方法位在整個光譜的另一端。

我訪問舒華茲的時候，他管理的交易帳戶原始資本為40,000美元，現在為2000萬美元，整個過程從來沒有出現3％以上的帳戶耗損（drawdown，根據月底資料）。

舒華茲很痛苦地指出兩個表現最差的月份，虧損分別為3％和2％，也就是他的小孩出生的月份，他很難不因此而分心。

這段期間，他曾經參加10個公開的交易競賽，其中有9個競賽的期間為4個月，他創下的平均非年化報酬率為210％，剩下一個為期一年的競賽，他創下的報酬率為781％。

很顯然，舒華茲是另一位意見應該被謹慎看待的交易者。

關於基本分析和技術分析效用的議題，他有什麼說法呢？在他成為運用技術分析的專業交易者之前，他曾經擔任證券分析師的工作幾乎長達1年。

當我向舒華茲請教，他是否完全由基本分析過渡到技術分析時，結果相當諷刺，他的回答彷彿是直接反駁羅傑斯對於技術分析的評論——不過我沒有對他提及這件事。

舒華茲回答：「是的，如果有人對我說，他從未見過一個發財的技術分析師，我會嗤之以鼻，我超愛嘲笑他們！因為那是一種傲慢、荒謬的回應。我當了9年的基本面分析師，結果卻是靠技術分析致富。」

就市場交易來說，實在很難找到比這兩種差別更大、態度更強烈的觀點了。

羅傑斯的交易決策完全建立在基本分析之上，他認為技術分析無異於路邊賣的假藥；而舒華茲運用基本分析卻一直賠錢，但使用技術分析則獲得了令人難以置信的表現。

他們兩個人都創造了巨大的成功，卻相互貶低對方使用的方法，甚至抱著嘲諷的態度。 （本文摘自寰宇出版《成為金融怪傑: 30年暢銷系列經典，透析市場、心理與操作的23條金律》，作者：傑克．史瓦格）

調和不同的觀點

羅傑斯與舒華茲之間的水火不容，告訴了我們什麼？

這應該清楚告訴我們，市場上沒有唯一正確的道路，市場也沒有獨一無二的秘訣，更沒有唯一正確的交易方法。

那些試圖尋求市場唯一正確答案的人，他們甚至沒有提出正確的問題，更遑論找到正確答案了。