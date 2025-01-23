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股市中所謂黃金參數跟最好指標找到了？小童不藏私分享：覺得超級好笑

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

嗨；大家好我是小童！

均線是許多人愛用的技術指標之一，但你知道嗎？均線的參數設定也可能會成為你投資交易成功與否的關鍵！今天就來不藏私地分享自己終於找到的黃金參數。

均線百百種...但要小心！

那首先，均線的設定真的百百種，最常見的不外乎就是5日線、10日線、20日線，甚至還有我們常常聽到的季線或俗稱生命線

而網路上也常常會看到有些人說什麼使用了自己自創的某某均線，就讓績效突飛猛進，開上跑車住進豪宅之類的，然後就接著包裝賣課程或是賣軟體。

但說真的，不得不說每次看到這種自稱找到黃金參數的達人在賣課程，就覺得超級好笑！

有想過嗎？有沒有可能他們買豪宅、開跑車的錢，都不是他們自己投資交易賺來的，而是從大家的學費割韭菜割來的呢？而有沒有可能根本就沒有所謂的黃金參數，而是單純經過包裝跟只截取一支標的的某段走勢，就說它超級好用呢？

根本就沒有所謂的黃金參數？

開場跟大家說的找到了黃金參數，其實是要引導大家看到到這邊告訴你們根本就沒有所謂的黃金參數！

因為以過去做回測跟量化交易以來，真的還找不到一條均線可以100％地套用在每支標的跟每個時間週期的價格走勢。

隨便假設，可能說88日均線超級好用，用在台積電（2330）的日線勝率高達9成，那這個88日均線其實以實務上而言，如果再拿去用在其他標的，例如長榮（2603），可能勝率就只剩5成，或是用在一樣是台積電的這支股票，但改成做短週期的1小時波段，那勝率可能就更慘，只剩下3成。

因此這個所謂的黃金參數，其實本質上根本就不存在。因為其實任何一條均線，或是自己習慣的某條均線，其實都可以在不同的商品跟週期上成為你自己的黃金參數，而這個重點在於我們如何正確地使用工具，而非盲目的追求。

接著會分享自己認為均線應該如何正確的使用，而非單純的只看黃金交叉、死亡交叉、多頭排列、空頭排列和均線扣抵。

案例分析：均線的正確使用

那我們這邊先以前陣子非常熱的神達來做舉例。圖中有三條：紅色的是5日線，藍色的是10日線，黑色的則是20日線。而當今天短均向上穿過長均，那我們就會稱為黃金交叉，也是均線裡面最常用的買進訊號。

但如果我們真的照著每次黃金交叉的出現就進場做多，那其實會發現你進場了5次，結果價格都沒有如期的繼續上漲。

那這問題到底是出在哪？問題就是出在你忽略了轉勢的重要性。

因為如果我們把我常常分享的雙線，也就是支撐壓力給畫出來，那其實你會發現當均線出現黃金交叉的時候，它根本就還處在區間的震盪當中，那自然價格就還只會延續震盪的行情。

因此價格要能夠持續的往上走，那最重要的步驟就是去觀察轉勢有沒有被突破。如果有被突破，那才說明慣性的轉換，那也才有機會出現像他這樣11月的飆漲行情！

所以在使用均線的時候，非常極度建議大家一定要搭配支撐壓力來做慣性的判斷。不要明明肉眼可見盤勢還在震盪及整理，就急著衝進去買。這樣會浪費很多等待的時間成本，更不用說如果今天在空頭裡面不斷的尋找黃金交叉來做多，那還真的有可能會像長榮在2022年末到2023年中那樣被殺得非常慘。

重點

重點一樣，等待轉勢的成形，等待慣性的改變，那這樣的情況之下才是我們使用黃金交叉的絕佳時機，也才能真正掌握到像長榮這樣的低檔起漲。

關於轉勢怎麼判斷，或是怎麼知道什麼時候應該進場，大家都可以把我之前分享的4大型態那裡面的基礎型態跟特殊型態的123進場點慢慢看清楚，一定都會有非常大的幫助。

總之想跟大家分享的重點是，世界上並沒有所謂的黃金參數或是最好指標。

就算有好了！那這個參數也很難套用到所有的標的或是所有的時間週期。

因此與其不斷的盲目追求那所謂的投資聖杯，那還倒不如好好學習均線應該如何正確的使用或是正確的輔助。這樣你也能把自己喜歡的均線變成你心中理想的黃金參數。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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