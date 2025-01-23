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合騏飆股王 新光金買超王

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

龍年台股繳出亮眼佳績，其中，漲幅最多個股是合騏（8937），市值增加最多是台積電，三大法人買超最多是新光金。

龍年上市櫃個股漲幅最多是合騏，幅度高達713.4%，奪下飆股王寶座。其次是光聖，漲幅580.3%；第三是聯鈞，漲幅447.4%。第四至第十名分別是錦明、上詮、環宇-KY、皇昌、和椿、天品和羅昇，漲幅介於331.4%至381.9%之間。

市值增加最多個股是台積電；其次是鴻海，市值增加1.0兆元；聯發科第三，市值增加8,476.6億元。其餘依序為：富邦金、台達電、國泰金、中信金、日月光投控、鈊象和藥華藥。

三大法人買超最多個股是新光金的248萬張，奪下買超王寶座；長榮航以139.3萬張居第二，華航以105.1萬張排第三。其他依序為：凱基金、國泰金、華南金、聯電、富邦金、元大金和國票金。

個股 台積電

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