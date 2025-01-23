台股龍年指數漲3成 市值增18兆

龍年台股昨天封關，大盤指數上漲二二五點，收在二萬三五二五點，龍年大漲五四二九點，創史上最大漲點；至於漲幅百分之卅，以近一輪生肖年來看，漲幅僅次於鼠年的百分之卅點四。

台股封關站穩二萬三千點與所有均線之上，至於龍年台股也寫下多個紀錄，包括生肖年封關點位史上最高、市值七十五點七兆元創新高、市值增加十八兆元也是史上最多、龍年最高點位二萬四四一六點是史上最高。此外，以台股開戶數約一三二一點六萬戶計算，平均每位股民賺一三六萬元；龍年市值增加十八兆元，其中十二點六八兆都是台積電的貢獻，扣掉台積電市值成長部分，平均每位股民只賺四十萬元。

至於龍年台股之最，跌幅最大個股是綠界科技（跌百分之八十四點九）、漲幅最大是合騏（百分之七一三點四）、漲幅最大類股是其他電子（百分之六十七點九）、跌幅最大是塑膠類股（跌百分之四十五點三）、市值最大是台積電（廿九點四三兆元）、市值成長最多個股也是台積（十二點六八兆元）。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股M型化非常嚴重，指數大漲，仍有很多股票不漲反跌，全部一千八百多檔股票中，有一千三百多檔在年線以下，龍年雖然漲近五千五百點，但超過一半以上個股投資都是賠錢。很多原物料股都是持續破低，「市值來算平均要賺一百多萬，很多人看著股市愈看愈嘔」。

蔡明翰說，台股的AI硬體跟著美股的AI軟體持續走高，這就是目前市場趨勢，AI的代表個股是台積電、鴻海、聯發科、廣達，台股去年上漲剛好就是這四檔股票的總和。保德信ETF擬任經理人張芷菱指出，科技股近年帶動整體市值大增，台股市值從二○二○年的全球排名第十二強躍升至全球第九強，看好台灣景氣在蛇年有望維持成長，可望帶動台股市值再刷新紀錄。

台股年後二月三日開紅盤，張芷菱表示，從歷年統計分析，春節紅盤日台股上漲機率高達八成。金管會主委彭金隆昨說，展望新年台股動能，金管會不預測未來市場變化，但會高度關切整體市場發展，但隨川普上任，未來經濟等政策都會影響市場，另美國聯準會未來美元利率政策走向，也會牽動台灣金融市場及股匯市。